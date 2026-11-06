STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin pao za 4,58 odsto na 67.900 € nakon rasprodaje akcija u tehnološkom sektoru
VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.10 časova na najvećem svetskom tržištu kriptovaluta Bajnens pala za 4,58 odsto na 67.900,62 evra nakon rasprodaje akcija u tehnološkom sektoru, povlačenja kapitala iz bitkoin ETF fondova i masovne likvidacije pozicija trgovaca koji su se kladili na rast cena.
Rasprodaja AI akcija se prelila na tržište kriptovaluta jer investitori sve češće tretiraju bitkoin kao rizičnu imovinu, čija se cena kreće u skladu sa tehnološkim akcijama, prenosi Koindesk.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 42,86 milijardi evra, što je osetno viša vrednost u odnosu na juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 28 u kategoriji "strah", bolje u odnosu na jučerašnjih 50 u kategoriji "neutralno". Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 6,65 odsto na 2.000,78 evra, a bajnens koina (BNB) za 2,37 odsto na 623,12 evra. Kriptovaluta solana (SOL) pala je 5,61 odsto na 80,62 evra, a avalanš (AVAX) 4,03 odsto na 7,49 evra.
Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je za 4,12 odsto na 0,98 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute CYBER, UVXYB i ONE.
Preporučujemo
OSTALA SAMO MRTVA SLOVA NA PAPIRU: Teheran više ne veruje SAD
06. 11. 2026. u 14:31
FRANCUSKA SIGURNO NAPUŠTA NATO? Čekaju se samo predsednički izbori
06. 11. 2026. u 14:11
PANIKA NA VOLSTRITU SE ŠIRI PLANETOM: Izbrisano 2,5 biliona dolara, uzdrmane globalne berze
06. 11. 2026. u 13:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)