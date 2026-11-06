STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin pao za 4,58 odsto na 67.900 € nakon rasprodaje akcija u tehnološkom sektoru

VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.10 časova na najvećem svetskom tržištu kriptovaluta Bajnens pala za 4,58 odsto na 67.900,62 evra nakon rasprodaje akcija u tehnološkom sektoru, povlačenja kapitala iz bitkoin ETF fondova i masovne likvidacije pozicija trgovaca koji su se kladili na rast cena.

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Rasprodaja AI akcija se prelila na tržište kriptovaluta jer investitori sve češće tretiraju bitkoin kao rizičnu imovinu, čija se cena kreće u skladu sa tehnološkim akcijama, prenosi Koindesk.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 42,86 milijardi evra, što je osetno viša vrednost u odnosu na juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 28 u kategoriji "strah", bolje u odnosu na jučerašnjih 50 u kategoriji "neutralno". Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 6,65 odsto na 2.000,78 evra, a bajnens koina (BNB) za 2,37 odsto na 623,12 evra. Kriptovaluta solana (SOL) pala je 5,61 odsto na 80,62 evra, a avalanš (AVAX) 4,03 odsto na 7,49 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je za 4,12 odsto na 0,98 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute CYBER, UVXYB i ONE.