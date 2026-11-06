IAEA IZNELA OCENU O RUSIJI: Nuklearne elektrane ispunjavaju visoke bezbednosne standarde
RUSIJA na visokom nivou obezbeđuje bezbednost svojih nuklearnih elektrana u skladu sa standardima IAEA, rekao je zamenik generalnog direktora - direktor Odeljenja za bezbednost nuklearnog oružja i radijacije IAEA Karin Erviev.
Ona je putem video-linka govorila na konferenciji za novinare o rezultatima misije IAEA u Rusiji kako bi procenila sistem regulacije nuklearne i radijacione bezbednosti mirnih atoma.
- Tokom ove dvonedeljne misije utvrđeno je da je Ruska Federacija na dovoljno visokom nivou u skladu sa bezbednosnim standardima IAEA - rekao je Erviev.
(Ria Novosti)
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