IAEA IZNELA OCENU O RUSIJI: Nuklearne elektrane ispunjavaju visoke bezbednosne standarde

RUSIJA na visokom nivou obezbeđuje bezbednost svojih nuklearnih elektrana u skladu sa standardima IAEA, rekao je zamenik generalnog direktora - direktor Odeljenja za bezbednost nuklearnog oružja i radijacije IAEA Karin Erviev.

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Ona je putem video-linka govorila na konferenciji za novinare o rezultatima misije IAEA u Rusiji kako bi procenila sistem regulacije nuklearne i radijacione bezbednosti mirnih atoma.

- Tokom ove dvonedeljne misije utvrđeno je da je Ruska Federacija na dovoljno visokom nivou u skladu sa bezbednosnim standardima IAEA - rekao je Erviev.

(Ria Novosti)