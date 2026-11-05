Beogradska berza: Ostvaren promet od 16,32 miliona dinara
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 16,32 miliona dinara.
Rast vrednosti akcija od 26,67 odsto, doveo je "Rapid" iz Apatina na prvo mesto današnje dobitničke liste.
Akcije ove kompanije su na kraju trgovanja vredele po 494 dinara.
Sledi "Insa" iz Zemuna sa rastom vrednosti akcija od 0,18 odsto a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 2.825 dinara po akciji.
Na listi gubitnika danas se našlo "Dunav osiguranje" iz Beograda, sa padom vrednosti akcija od 0,27 odsto.
Akcije ove osiguravajuće kuće su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 1.848 dinara po akciji.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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