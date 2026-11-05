Rehabilitacija kolovoza: Radovi na auto-putu
Preduzeće "Putevi Srbije" objavilo je danas da će se od 6. do 11. novembra izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza na deonici petlja Pećinci - petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu na državnom putu I A reda broj 3, zbog čega će za saobraćaj da bude zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Takođe, od 6. do 8. novembra, izvodiće se radovi na geodetskom monitoringu i asfaltiranju ulegnuća, na državnom putu I A reda broj 2, na mostu na deonici Pakovraće - Lučani u oba smera, pa će se aobraćaj odvijati u dvosmernom režimu preko službenih prolaza sledećom dinamikom - od 6. novembra od 9 časova do 7.11. do 9 časova, radovi se izvode u smeru ka Lučanima.
Od 7. novembra od 9 časova do 8.novembra do 17 časova, radovi se izvode u smeru ka Pakovraću.
Takođe, na državnom putu I B reda broj 21, Ivanjica - Prilike, u mestu Bukovica od 8. novembra od 8 časova do 9.novembra do 6 časova, na snazi će biti obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova.
Deonica na kojoj se izvode radovi je i od skretanja za Prezident do skretanja za Guču (pored Vatrogasnog doma), a alternativni putni pravac za oba smera je Ivanjica - Kotraža - Guča - Arilje - Prilike, navodi preduzeće.
Putevi Srbije objavili su da se od 6. do 7.novembra izvode radovi na presvlačenju zaustavne i dela trake za uključenje, na državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Sad istok - petlja Novi Sad jug u smeru ka Beogradu.
U zoni izvođenja radova nakon naplatne stanice Novi Sad jug saobraćaj iz pravca Novog Sada prema Beogradu će se odvijati voznom trakom u dužini od 900 metara, dok će se saobraćaj iz Subotice prema Beogradu odvijati preticajnom saobraćajnom trakom u zoni radova od 900 metara.
Radovi se izvode u zaustavnoj traci i na delu trake za uključenje, a rok završetka radova je 7.novembar u 17 časova, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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