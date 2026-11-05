Ekonomija

Nastup srpskih startap kompanija u Lisabonu: Najveći događaj za investitore

Gorana Novaković

05. 11. 2026. u 15:14

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Privredna komora Srbije (PKS) organizuje nastup srpskih startap kompanija na predstojećoj međunarodnoj tehnološkoj konferenciji "Web Summit" 2026, koja će se održati u Lisabonu, od 9. do 12. novembra, objavila je PKS.

Наступ српских стартап компанија у Лисабону: Највећи догађај за инвеститоре

Foto: PKS

Ova konferencija predstavlja jedan od najvećih svetskih događaja za startape i investitore, navodi se u saopštenju i dodaje da manifestacija okuplja globalne lidere iz sveta tehnologije, inovacija, investicija, marketinga, razvoja startapa i digitalne ekonomije.

- Sa više od 70.000 učesnika iz više od 160 zemalja, uključujući izvršne direktore vodećih svetskih kompanija, tehnološke inovatore, investitore i predstavnike medija, "Web Summit" je jedinstvena prilika za startap kompanije za umrežavanje, prezentaciju poslovnih ideja, za učenje i pristup globalnim tržištima - istakli su iz PKS.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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