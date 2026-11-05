Nastup srpskih startap kompanija u Lisabonu: Najveći događaj za investitore
Privredna komora Srbije (PKS) organizuje nastup srpskih startap kompanija na predstojećoj međunarodnoj tehnološkoj konferenciji "Web Summit" 2026, koja će se održati u Lisabonu, od 9. do 12. novembra, objavila je PKS.
Ova konferencija predstavlja jedan od najvećih svetskih događaja za startape i investitore, navodi se u saopštenju i dodaje da manifestacija okuplja globalne lidere iz sveta tehnologije, inovacija, investicija, marketinga, razvoja startapa i digitalne ekonomije.
- Sa više od 70.000 učesnika iz više od 160 zemalja, uključujući izvršne direktore vodećih svetskih kompanija, tehnološke inovatore, investitore i predstavnike medija, "Web Summit" je jedinstvena prilika za startap kompanije za umrežavanje, prezentaciju poslovnih ideja, za učenje i pristup globalnim tržištima - istakli su iz PKS.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
POČELA PRODAJA SADNOG MATERIJALA ZA PREDSTOJEĆU SEZONU: Koliko za šljivu, jabuku?
05. 11. 2026. u 19:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)