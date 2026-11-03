Yettel Bank poklanja automobil BYD SEAL: Plaćaj kao i do sada, osvoji nešto neočekivano

POČELA je Yettel Bank nagradna igra u kojoj korisnici, jednostavno plaćajući kao i do sada, imaju priliku da osvoje automobil BYD SEAL U DM-i Boost i najnovije Apple uređaje.

Foto: Yettel

Jutarnja kafa, kupovina namirnica ili vikend-šoping, sada sasvim obična plaćanja u minimalnom iznosu od 300 RSD mogu da donesu potpuno neočekivane nagrade.

Tokom šest nedelja nagrađivanja, čak 25 korisnika osvojiće vredne nagrade. Svake sedmice biće izvučena četiri dobitnika, od kojih će troje osvojiti Apple Watch Ultra 3, a jedan korisnik će postati novi vlasnik iPhone 17 Pro uređaja sa 512 GB memorije. Veliko finale zakazano je za 16. decembar, kada će jedan od učesnika sesti za volan automobila BYD SEAL U DM-i Boost.

Foto: Yettel

- Naša filozofija je jednostavna: nagrađujemo poverenje korisnika, ne postavljamo im nove uslove da bi dobili više. Zato od njih ne tražimo da menjaju navike, obavljaju dodatne aktivnosti ili troše više nego inače. Dovoljno je da nastave da plaćaju kao i do sada. To je princip koji primenjujemo u svemu što radimo – primaš zaradu i imaš besplatno održavanje računa, koristiš Yettel postpejd i dobijaš sve pogodnosti. Bez sitnih slova i skrivenih uslova jer lojalnost treba nagrađivati, a ne stalno iznova uslovljavati - izjavio je Aleksandar Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.

Šest nedelja nagrađivanja i veliko finale

Nagradna igra traje od 2. novembra do 13. decembra, a izvlačenja nedeljnih nagrada održavaju se tokom novembra i decembra. U velikom finalu, 16. decembra, učestvovaće svi korisnici koji su tokom trajanja nagradne igre ispunili uslove za učešće. Čak i oni koji su već osvojili neku od nedeljnih nagrada zadržavaju priliku da osvoje automobil.

Dobitnici će biti birani nasumično, putem softverskog sistema, a rezultati izvlačenja biće objavljeni na zvaničnom sajtu Banke.

Ovakav pristup nastavak je filozofije Yettel Bank da korisnicima pruža više, uz što manje komplikacija.

Nakon što je prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno otvaranje tekućeg računa putem mobilne aplikacije, bez odlaska u poslovnicu, video-poziva ili razgovora sa zaposlenim, Banka nastavlja da pokazuje da jednostavnost nije samo pitanje tehnologije, već i odnosa prema korisnicima. Jer dobro bankarstvo ne treba da traži više od korisnika, već da im pruža više.

Detaljna pravila i sve informacije dostupni su na sajtu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.