VAŽNA VEST ZA PENZIONERE - KORISNIKE ALTA BANKE: Počela isplata penzija, evo gde mogu da podignu novac
BANKA Poštanska štedionica, u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i uz saglasnost Narodne banke Srbije, počela je danas jednokratnu isplatu penzija korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti koji su penziju do sada primali preko Alta banke.
Isplata se organizuje prema sledećem rasporedu:
3. novembra - korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti;
5. novembra - korisnici iz kategorije poljoprivrednika i vojni penzioneri;
10. novembra - korisnici iz kategorije zaposlenih.
Penzionerima su na raspolaganju sve ekspoziture Banke Poštanska štedionica, a za lično preuzimanje penzije potrebna je važeća lična karta.
Brzom koordinacijom nadležnih institucija i angažovanjem celokupne poslovne mreže Banke obezbeđen je kontinuitet isplate penzija u okolnostima nastalim nakon oduzimanja dozvole za rad Alta banci. Zaposleni u svim ekspoziturama spremni su da penzionerima pruže potrebne informacije i pomoć, kako bi svoja primanja preuzeli jednostavno i sigurno.
Penzioneri zadržavaju slobodu da samostalno izaberu banku preko koje će ubuduće primati penziju. Ova jednokratna isplata ne podrazumeva obavezu trajnog prenosa penzije u Poštansku štedionicu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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