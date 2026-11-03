Ekonomija

VAŽNA VEST ZA PENZIONERE - KORISNIKE ALTA BANKE: Počela isplata penzija, evo gde mogu da podignu novac

В. Н.

03. 11. 2026. u 16:32

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BANKA Poštanska štedionica, u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i uz saglasnost Narodne banke Srbije, počela je danas jednokratnu isplatu penzija korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti koji su penziju do sada primali preko Alta banke.

ВАЖНА ВЕСТ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ - КОРИСНИКЕ АЛТА БАНКЕ: Почела исплата пензија, ево где могу да подигну новац

FOTO: Novosti

Isplata se organizuje prema sledećem rasporedu:

3. novembra - korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti;

5. novembra - korisnici iz kategorije poljoprivrednika i vojni penzioneri;

10. novembra - korisnici iz kategorije zaposlenih.

Penzionerima su na raspolaganju sve ekspoziture Banke Poštanska štedionica, a za lično preuzimanje penzije potrebna je važeća lična karta.

Brzom koordinacijom nadležnih institucija i angažovanjem celokupne poslovne mreže Banke obezbeđen je kontinuitet isplate penzija u okolnostima nastalim nakon oduzimanja dozvole za rad Alta banci. Zaposleni u svim ekspoziturama spremni su da penzionerima pruže potrebne informacije i pomoć, kako bi svoja primanja preuzeli jednostavno i sigurno.

Penzioneri zadržavaju slobodu da samostalno izaberu banku preko koje će ubuduće primati penziju. Ova jednokratna isplata ne podrazumeva obavezu trajnog prenosa penzije u Poštansku štedionicu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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