POKRENUT STEČAJ NAD ALTA BANKOM: Banka Poštanska štedionica isplaćuje osigurane depozite, poznato i kad
PRIVREDNI sud u Beogradu danas je doneo rešenje o pokretanju stečajnog postupka nad Alta bankom, kojim je Agencija za osiguranje depozita imenovana za stečajnog upravnika.
Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita danas je doneo odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima Alta banke.
Do petka 6. novembra 2026. godine, Agencija će na svom veb sajtu (www.aod.rs) objaviti informaciju o datumu početka isplate osiguranih iznosa, kao i pregled mreže ekspozitura Banke Poštanske štedionice u kojima će se vršiti isplata. Agencija za osiguranje depozita dužna je da započne isplatu osiguranih iznosa depozita u roku od narednih sedam radnih dana.
Deponenti će moći da preuzmu svoje osigurane iznose u roku od tri godine.
Sistemom osiguranja depozita zaštićena su fizička lica, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica do maksimalnog iznosa od 50.000 evra, nezavisno od valute ili vrste računa u banci. Svim osiguranim licima biće omogućen pristup sredstvima koja su čuvala u Alta banci preko banke isplatioca – Banke Poštanske štedionice. Dinarski ulozi će se isplaćivati u dinarima, a devizni u evrima.
Fond za osiguranje depozita raspolaže s dovoljno novca za isplatu svih osiguranih iznosa deponentima Alta banke. Operativni kapaciteti Agencije u celosti su stavljeni u funkciju što efikasnije isplate osiguranih iznosa. Informacije o daljem postupku biće blagovremeno objavljene na veb sajtu Agencije i u medijima.
(Kurir)
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