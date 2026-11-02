RAD U INOSTRANSTVU: Luksemburg traži radnike za 20 zanimanja - evo ko ima najviše šanse

JEDNA od najbogatijih evropskih zemalja ponovo je privukla pažnju građana Srbije koji razmišljaju o poslu u inostranstvu. Luksemburg ima zvaničnu listu 20 izrazito deficitarnih zanimanja, za koja poslodavci mogu koristiti olakšane procedure prilikom zapošljavanja radnika iz zemalja van Evropske unije.

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Međutim, visoke zarade o kojima se govori u medijima nisu garantovane svakome ko se prijavi, a put do zaposlenja podrazumeva nekoliko važnih koraka.

Kada se govori o radu u inostranstvu, Luksemburg se često pominje zbog visokih plata i razvijenog tržišta rada. Ova mala evropska država ima snažan finansijski sektor, brojne međunarodne kompanije i potrebu za stručnjacima različitih profila. Međutim, visoki prihodi prate i visoki životni troškovi, naročito kada je reč o stanovanju.

Zbog toga je važno da zainteresovani radnici ne donose odluku samo na osnovu iznosa zarade koji vide u naslovu.

Luksemburška služba za zapošljavanje ADEM objavila je u martu 2026. godine listu 20 izrazito deficitarnih zanimanja. Reč je o poslovima za koje poslodavci imaju naročite teškoće da pronađu odgovarajuće kandidate na domaćem tržištu rada.

Lista je sada ponovo privukla pažnju regionalnih medija, ali treba naglasiti da nije reč o odluci donetoj početkom novembra, već o ranije objavljenom zvaničnom dokumentu.

Koji radnici imaju najveće šanse?

Deficitarna zanimanja obuhvataju određene stručne profile iz informacionih tehnologija, finansija, zdravstva, industrije i drugih oblasti. Međutim, sama činjenica da neko radi u jednoj od tih delatnosti ne znači da automatski ispunjava uslove za zapošljavanje.

Poslodavci traže konkretna znanja, kvalifikacije i iskustvo, a kod pojedinih poslova neophodno je i poznavanje jezika.

U Luksemburgu se koriste luksemburški, francuski i nemački jezik, dok je u delu međunarodnih kompanija engleski veoma zastupljen. Jezički zahtevi zavise od radnog mesta, pa nije opravdano tvrditi da se svaki posao može dobiti samo sa znanjem engleskog.

Kod regulisanih profesija, naročito u zdravstvu, dodatno pitanje predstavlja priznavanje stručnih kvalifikacija i ispunjavanje uslova za obavljanje profesije.

Šta znači pojednostavljena procedura?

Za državljane Srbije, koji nisu građani Evropske unije, zapošljavanje u Luksemburgu podrazumeva odgovarajuće administrativne postupke.

Kada je radno mesto na listi izrazito deficitarnih zanimanja, poslodavac može koristiti olakšani postupak za dobijanje dokumentacije potrebne za angažovanje radnika iz treće zemlje.

Ipak, to ne znači da zainteresovana osoba može jednostavno da otputuje i počne da radi bez odgovarajuće dozvole.

U praksi je važno pronaći poslodavca, dobiti ponudu za posao i sprovesti postupak u skladu sa luksemburškim pravilima za boravak i zapošljavanje.

Zato je najpouzdanije koristiti zvanične oglase i informacije službe ADEM, kao i državnog portala Guichet.lu, koji objašnjava procedure za strane radnike.

Da li plata zaista iznosi skoro 7.000 evra?

U domaćim medijima pojavljuje se podatak o zaradi od približno 6.900 evra mesečno. Međutim, takav iznos ne treba predstavljati kao platu koja očekuje svakog radnika na listi deficitarnih zanimanja.

Reč je o približnom prosečnom bruto iznosu izvedenom iz ranijih statističkih podataka, a ne o univerzalnoj ponudi za konkretno radno mesto.

Bruto zarada nije isto što i novac koji zaposleni dobija na račun. Od nje se obračunavaju odgovarajući porezi i doprinosi, dok neto iznos zavisi od ličnih i poreskih okolnosti.

Velike razlike postoje i između zanimanja, iskustva i kompanija. Zato je pri razmatranju ponude najvažnije dobiti jasno navedenu bruto zaradu, očekivani neto iznos i uslove ugovora.

Visoka plata nije jedina stavka u računici

Luksemburg je poznat i po visokim troškovima stanovanja. Iznajmljivanje stana može predstavljati značajan deo mesečnih izdataka, posebno za nekoga ko se seli sam i nema obezbeđen smeštaj.

Pored kirije, potrebno je računati na depozit, komunalne troškove, hranu i druge životne potrebe. Zbog toga bi svako ko razmišlja o preseljenju trebalo da napravi realan mesečni budžet pre prihvatanja ponude.

Nekima će se preseljenje isplatiti zbog zarade i mogućnosti profesionalnog razvoja, dok će drugima troškovi i porodične okolnosti predstavljati ozbiljan izazov.

Lista deficitarnih zanimanja zato jeste dobra vest za određene stručnjake iz Srbije, ali nije prečica do automatskog zaposlenja. Najbolju šansu imaju kandidati koji odgovaraju konkretnim zahtevima poslodavca, imaju potrebne kvalifikacije i unapred razumeju postupak dobijanja dozvola.

Za njih Luksemburg može predstavljati ozbiljnu poslovnu priliku, ali samo uz pažljivo proverene uslove i realnu računicu.

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