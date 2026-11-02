NIŠ DOBIJA NOVI SISTEM GREJANJA: U pojedinim zgradama računi manji do 25 odsto

NIŠKA Gradska toplana priprema se za veliku tehnološku modernizaciju koja će od decembra doneti značajne promene u načinu praćenja i funkcionisanja gradskog daljinskog grejanja.

Foto: Jiří Hamhalter / Panthermedia / Profimedia

Ključna novina je uvođenje centralizovanog digitalnog nadzora koji će iz jednog operativnog centra, 24 časa dnevno, pratiti rad svih 1.100 toplovodnih podstanica u gradu, uključujući i one čiji je tehnički prijem u toku.

Kako je objasnio tehnički direktor JKP „Gradska toplana“ Nebojša Videnović, novi sistem će objediniti sve najvažnije parametre i merne uređaje. To znači da će operateri moći da uoče odstupanja i potencijalne kvarove u realnom vremenu, često i pre nego što korisnici uopšte osete pad temperature u stanovima ili budu primorani da pozivaju dežurne službe.

Prilikom razvoja ovog projekta, niška Toplana se oslonila na pozitivna iskustva iz Novog Sada, gde se sličan sistem uspešno primenjuje na tri puta većem broju podstanica (oko 3.300), što je Nišu omogućilo lakšu i efikasniju implementaciju.

Osim stabilnijeg i sigurnijeg grejanja, iz Toplane navode i važne podatke kada je reč o uštedi energije. U oko 150 stambenih zgrada u Nišu već je zaživeo sistem raspodele troškova prema stvarnom utrošku, korišćenjem delitelja na radijatorima ili kontrolnih kalorimetara.

Rezultati pokazuju da je u ovim objektima potrošnja toplotne energije manja za 20 do 25 odsto u poređenju sa zgradama koje nemaju ovakav način obračuna, što otvara prostor za racionalnije upravljanje kućnim budžetom.

Uporedo sa digitalizacijom i uvođenjem novih standarda, mreža daljinskog grejanja u Nišu konstantno se širi. Svake godine na sistem se priključi desetak novih zgrada, odnosno između 500 i 600 novih stanova.

Sa sve većim brojem potrošača, novi digitalni nadzor dolazi u pravom trenutku da obezbedi bolju kontrolu, veću pouzdanost i brže reagovanje nadležnih službi u svim deonicama gradske toplovodne mreže.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.