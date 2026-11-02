EMIRATI SE PRIPREMAJU ZA NAJGORE : Jačaju naftnu infrastrukturu zbog mogućeg sukoba SAD, Izraela i Irana

UJEDINjENI Arapski Emirati (UAE) će zaštiti svoju energetsku infrastrukturu i uložiće u nove rute za izvoz nafte, kapacitete za skladištenje u inostranstvu i flote za transportovanje, kako bi bili spremniji za eventualni rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, izjavio je danas ministar energetike UAE Suhail al Mazruei.

FOTO: Tanjug/AP/Fatima Shbair

El Mazruei je novinarima na marginama Međunarodne izložbe i konferencije o nafti u Abu Dabiju (ADIPEC) rekao da se tok rata ne može predvideti, ali da će UAE biti spremniji nego ranije, prenosi Rojters.

UAE izvoze sirovu naftu preko luke Fudžejra, koja se nalazi neposredno ispred Ormuskog moreuza, prema kojoj je u toku izgradnja novog naftovoda, koji će do sledeće godine udvostručiti kapacitet za transport sirove nafte.

- Mislim da će nakon ove krize mnoge kompanije preispitati svoje poslovanje i da će redizajnirati svoja postrojenja kako bi u budućnosti bila otpornija - rekao je Mazruei.

On je kazao da je "otpornost velika reč" i da ima ima više slojeva, od proizvodnje svakog barela nafte, "pa sve do njegovog konačnog odredišta".

Mazruei je ranije rekao da je u određenim periodima izvoz njegove zemlje bio veći nego pre početka rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

(Tanjug)

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