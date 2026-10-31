SAOPŠTENJE ALTA BANKE: Isplata depozita kreće najkasnije za 7 radnih dana od pokretanja stečaja

Agencija za osiguranje depozita najavila je danas da će započeti isplatu osiguranih iznosa deponentima Alta banke a.d. Beograd najkasnije sedam radnih dana od donošenja rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom.

Foto: ALTA banka

- Dana 31.10.2026. godine, Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je rešenje o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd. Obaveštenje o uslovima, mestima i rokovima isplate osiguranih iznosa depozita biće objavljeno u sredstvima javnog informisanja i na veb sajtu Agencije za osiguranje depozita (www.aod.rs) najkasnije tri radna dana po donošenju rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom - navedeno je u saopštenju AOD. Pravo na isplatu osiguranih iznosa depozita imaju fizička lica, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica.

Osigurani iznos depozita je 50.000 evra po deponentu. Za dinarske depozite, isplata osiguranog iznosa se vrši u dinarima, a za devizne u evrima, po srednjem kursu evra prema datoj valuti koji važi na dan pokretanja stečajnog postupka nad bankom.

U roku od tri radna dana po donošenju rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom, Agencija za osiguranje depozita objaviće na svom sajtu i u sredstvima javnog informisanja poziv malim investitorima da podnesu zahtev za isplatu zaštićenih potraživanja, s naznačenim rokom za podnošenje zahteva, navedeno je u saopštenju koje je objavljeno na sajtu AOD.

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