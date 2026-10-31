Ekonomija

SAOPŠTENJE ALTA BANKE: Isplata depozita kreće najkasnije za 7 radnih dana od pokretanja stečaja

V.N.

31. 10. 2026. u 12:05

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Agencija za osiguranje depozita najavila je danas da će započeti isplatu osiguranih iznosa deponentima Alta banke a.d. Beograd najkasnije sedam radnih dana od donošenja rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom.

САОПШТЕЊЕ АЛТА БАНКЕ: Исплата депозита креће најкасније за 7 радних дана од покретања стечаја

Foto: ALTA banka

 - Dana 31.10.2026. godine, Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je rešenje o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd. Obaveštenje o uslovima, mestima i rokovima isplate osiguranih iznosa depozita biće objavljeno u sredstvima javnog informisanja i na veb sajtu Agencije za osiguranje depozita (www.aod.rs) najkasnije tri radna dana po donošenju rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom - navedeno je u saopštenju AOD. Pravo na isplatu osiguranih iznosa depozita imaju fizička lica, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica.

Osigurani iznos depozita je 50.000 evra po deponentu. Za dinarske depozite, isplata osiguranog iznosa se vrši u dinarima, a za devizne u evrima, po srednjem kursu evra prema datoj valuti koji važi na dan pokretanja stečajnog postupka nad bankom.

U roku od tri radna dana po donošenju rešenja Privrednog suda u Beogradu o otvaranju stečajnog postupka nad bankom, Agencija za osiguranje depozita objaviće na svom sajtu i u sredstvima javnog informisanja poziv malim investitorima da podnesu zahtev za isplatu zaštićenih potraživanja, s naznačenim rokom za podnošenje zahteva, navedeno je u saopštenju koje je objavljeno na sajtu AOD.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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