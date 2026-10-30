RUSKI DIZEL STIŽE PRED AMERIČKE OBALE: Nije sigurno da će tankeri uploviti u luke

SEDAM tankera koji prevoze oko 288.000 tona ruskog dizela plovi ka Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), iako je neizvesno da li će plovila moći da se iskrcaju u američkim lukama, piše danas britanski "Gardijan".

Foto: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Tankere prate ekološki aktivisti iz grupe Grinpis koji tvrde da je tanker "Taurus" blizu obala SAD, dok je pet plovila trenutno kod Velike Britanije, a tri prolaze kroz Lamanš.

Stručnjak za energiju iz te organizacije Šon Berni izjavio je da Kongres ili lokalne vlasti u SAD treba da zaustave ove tankere.

- Umesto da nagrađujemo Rusiju za njen rat protiv Ukrajine, potrebne su oštrije kaznene sankcije - rekao je on.

Početkom oktobra američki predsednik Donald Tramp izjavio je, nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimir Putinom, da će Rusija "odmah isporučiti" više od 300.000 tona dizela, a u novembru još 500.000 tona.

Ranije ove nedelje, grupa demokratskih senatora upozorila je banke i lučke vlasti da bi mogle da se suoče sa kongresnim istragama i drugim pravnim radnjama ukoliko budu koristile ruski dizel.

Kongresmen Džejmi Raskin ranije je upozorio američke kompanije na krivičnu odgovornost za uvoz ruskog dizel-goriva.

Prema njegovim rečima, prekršiocima prete novčane kazne do milion dolara i kazna zatvora do 20 godina.

Guvernerka Nju Džersija Majki Šeril izjavila je da razmatra načine kako da spreči istovar ruskog dizela u njenoj državi.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je sporazum jer će, kako je naveo, prikupljeni novac pomoći Kremlju da finansira tekući rat.

(Tanjug)

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