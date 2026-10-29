Ekonomija

KRIZA KOJA TRESE NEMAČKU: Folksvagen beleži istorijski gubitak, na ledu 50.000 ljudi

V.N.

29. 10. 2026. u 15:54

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FOLKSVAGEN je u trećem kvartalu zabeležio neto gubitak od 5,8 milijardi evra, dok su mu prihodi pali, a prodaja se znatno smanjila, naročito na kineskom tržištu.

КРИЗА КОЈА ТРЕСЕ НЕМАЧКУ: Фолксваген бележи историјски губитак, на леду 50.000 људи

Moritz Frankenberg / AFP / Profimedia

Nemački automobilski gigant saopštio je da su mu prihodi od jula do septembra pali za 6,3 odsto, na 75,3 milijarde evra, dok je broj isporučenih vozila smanjen za 14,3 odsto, na 1,89 miliona, piše "Špigel".

Glavni razlozi loših rezultata su otpis vrednosti Poršea u iznosu od 6,4 milijarde evra, slabljenje poslovanja u Kini i troškovi restrukturiranja koncerna. Folksvagen je u trećem kvartalu zabeležio ukupno 7,8 milijardi evra vanrednih troškova, prenosi Blic.

Otpis vrednosti Poršea ne predstavlja direktan novčani odliv, ali značajno smanjuje iskazanu operativnu dobit i odražava slabija očekivanja u pogledu budućeg poslovanja proizvođača luksuznih sportskih automobila i SUV vozila.

Porše, nekada jedan od najprofitabilnijih delova koncerna, već duže vreme suočava se sa krizom. Među glavnim problemima su pad prodaje u Kini, američka carinska politika i promene strategije elektrifikacije. Iako su se njegovi poslovni rezultati u poslednje vreme stabilizovali, pritisci na ceo koncern i dalje su snažni. 

Folksvagen je posebno teško pogođen na kineskom tržištu, gde mu je prodaja u trećem kvartalu pala za 38,5 odsto, na nešto manje od 406.000 vozila. Koncern je do kraja septembra kupcima isporučio nešto više od šest miliona automobila, odnosno oko 600.000 manje nego u istom periodu prošle godine. Rezultate dodatno opterećuju sve snažnija cenovna konkurencija na globalnom tržištu i rast udela električnih vozila sa nižim profitnim maržama.

U prvih devet meseci godine Folksvagen je ostvario prihod od 233,4 milijarde evra, što je nešto manje nego godinu dana ranije. Operativna dobit pritom je pala sa 5,4 milijarde evra, koliko je iznosila u istom periodu 2025. godine, na svega 100 miliona evra. Neto gubitak u trećem kvartalu iznosio je 5,82 milijarde evra. 

"Rezultati za prvih devet meseci jasno pokazuju da ne smemo da gubimo vreme i da moramo da delujemo brzo i odlučno", izjavio je finansijski direktor koncerna Arno Antlic. 

(Alo)

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