Ekonomija

STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin blago pao na 72.200 €, itirijum na 2.090 €, bez većih kretanja na tržištu

V.N.

29. 10. 2026. u 15:30

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VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala je za 0,28 odsto na 72.202,43 evra. Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 23,42 milijarde evra, nešto više nego juče.

СТАЊЕ НА КРИПТО БЕРЗИ: Биткоин благо пао на 72.200 €, итиријум на 2.090 €, без већих кретања на тржишту

FOTO: Depositphotos/Shy_Studio

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 51 u kategoriji "neutralno", isto kao juče. Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 0,08 odsto na 2.090,43 evra, a bajnens koin (BNB) za 0,81 odsto na 668,02 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je 0,35 odsto na 90,32 evra, a avalanš (AVAX) za 0,12 odsto na 7,92 evra. Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je za 0,41 odsto na 1,09 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute HYPE, HUMA i ASTSB.

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