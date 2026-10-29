RUSI SVE VIŠE POVLAČE NOVAC IZ BANAKA: Ekspert otkrio razloge masovne pojave

MASOVNO povlačenje gotovine među Rusima predstavlja uobičajenu pojavu s obzirom na trenutne događaje.

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Ovo mišljenje izneo je Andrej Bunič – ekonomista, doktor ekonomskih nauka, predsednik Unije preduzetnika i zakupaca Rusije i generalni direktor Međunarodne fondacije za pomoć preduzetništvu – u razgovoru za „Zvezda njuz” (Zvezdanews).

„To je sasvim normalna reakcija. Nema razloga za preteranu zabrinutost; reč je o prirodnom procesu. Naime, jedno vreme je bila popularna teorija da će se ubrzo preći isključivo na bezgotovinsko plaćanje i da gotovine uopšte neće biti. U stvarnosti, gotovina je neophodna u slučaju bilo kakvih poremećaja, kako bi se život i aktivnosti odvijali nesmetano, bez obzira na to da li određene usluge funkcionišu ili ne”, naveo je ovaj ekonomista.

On je takođe ukazao na nekoliko faktora koji su mogli uticati na masovno povlačenje gotovine. Jedan od njih je pad kamatnih stopa na bankarske depozite. Dok su ljudi ranije, u uslovima visokih kamatnih stopa – koje su dostizale oko 20% – aktivno polagali novac u banke, sada, usled njihovog pada, pojedini štediše počinju da povlače svoja sredstva.

Povećanje poreza, uključujući i porez na prihod od štednje, kao i strože kontrole bankarskih transakcija, navode ljude da deo svojih sredstava drže u gotovini, napomenuo je Bunič. Takođe, usled učestalih sajber napada i poremećaja u radu platnih i trgovinskih sistema, raste zabrinutost da bi ljudi u kritičnom trenutku mogli ostati bez pristupa svom novcu, te da ne bi bili u mogućnosti da plate neophodnu robu ili usluge.

„Gotovina je neophodna za održavanje određenog nivoa života, bez obzira na to da li određene usluge funkcionišu ili ne. Ljudima je potrebno više gotovine nego ranije”, objasnio je stručnjak.

Ekonomista je napomenuo da se promenio odnos u korišćenju gotovine. Ranije je odnos gotovinskih prema bezgotovinskim plaćanjima iznosio 2% prema 98%, dok sada iznosi 10% prema 90%.

Nagomilavanje odloženih troškova takođe je bio jedan od razloga za masovno povlačenje gotovine. Ljudi su akumulirali odložene troškove, a rast cena i inflacija povećavaju potrebu za raspoloživom gotovinom za tekuće izdatke.

Ranije je Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije saopštilo da su telefonski prevaranti počeli da koriste novu metodu prevare, preteći građanima Rusije blokadom transfera putem „Sistema brzih plaćanja” (Faster Payment System). Prevaranti se predstavljaju kao zaposleni u banci i tvrde da su otkrili sumnjive transakcije. Pod izgovorom hitne provere, oni traže kod iz SMS poruke ili insistiraju na instaliranju posebne aplikacije. U stvarnosti, ta aplikacija može biti zlonamerna i omogućiti prevarantima daljinski pristup pametnom telefonu, što im daje mogućnost da ukradu novac sa računa žrtava.

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