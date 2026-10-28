SAKCIJE IM NE MOGU NIŠTA Putin: Rusija razvila suvereni sistem plaćanja koji ne zavisi od Zapada
RUSKI predsednik Vladimir Putin obišao je štandove na samitu „Rusija–Afrika“. Istakao je da ruski sistem digitalnih plaćanja omogućava brze, transparentne i bezbedne transakcije bez oslanjanja na zapadni finansijski sistem.
Putin je poručio da je sistem suveren i da se takva plaćanja, zahvaljujući savremenim tehnologijama, ne mogu blokirati.
Ministar finansija Anton Siluanov naveo je da kompanija A7 nudi prekogranična plaćanja sa Afrikom uz proviziju od svega 0,3 odsto.
(sputnikportal.rs)
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