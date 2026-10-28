Ekonomija

SAKCIJE IM NE MOGU NIŠTA Putin: Rusija razvila suvereni sistem plaćanja koji ne zavisi od Zapada

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 10. 2026. u 19:22

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RUSKI predsednik Vladimir Putin obišao je štandove na samitu „Rusija–Afrika“. Istakao je da ruski sistem digitalnih plaćanja omogućava brze, transparentne i bezbedne transakcije bez oslanjanja na zapadni finansijski sistem.

САКЦИЈЕ ИМ НЕ МОГУ НИШТА Путин: Русија развила суверени систем плаћања који не зависи од Запада

Foto: Printskrin youtube / APT

Putin je poručio da je sistem suveren i da se takva plaćanja, zahvaljujući savremenim tehnologijama, ne mogu blokirati.

Ministar finansija Anton Siluanov naveo je da kompanija A7 nudi prekogranična plaćanja sa Afrikom uz proviziju od svega 0,3 odsto.

(sputnikportal.rs)

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