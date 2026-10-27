Ekonomija

PIO FOND OBJAVIO PODATKE: Evo kolika je prosečna penzija i kada stiže naredna isplata

V.N.

27. 10. 2026. u 14:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FOND PIO objavio je podatak o prosečnom iznosu penzije, koji obuhvata sve kategorije penzionera.

ПИО ФОНД ОБЈАВИО ПОДАТКЕ: Ево колика је просечна пензија и када стиже наредна исплата

Foto: AI generated/Gemini

Prosečna penzija u Srbiji za septembar 2026. godine iznosila je 56.826 dinara, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Sledeće nedelje počinje isplata oktobarskih penzija

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je raspored isplata, odnosno kada će kojoj grupi najstarijih sugrađana biti isplaćene penzije u narednom mesecu.

Prve isplate počinju 3. novembra, kada će penzije biti isplaćene korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti.

Već 5. novembra biće izvršene isplate za vojne i poljoprivredne penzionere, 9. novembra za penzionere iz kategorije zaposlenih, na kućne adrese i na šalterima pošta, a 10. novembra za penzionere iz kategorije zaposlenih preko tekućih računa, objavio je PIO fond.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZARADITE PRED PRAZNIKE: Ovo je biznis koji donosi dobru zaradu!
Ekonomija

0 0

ZARADITE PRED PRAZNIKE: Ovo je biznis koji donosi dobru zaradu!

PRETPRAZNIČNI period tradicionalno donosi veću potražnju za poklonima, ukrasima i proizvodima koji se izdvajaju originalnim izgledom. Za one koji žele da iskoriste ovu priliku, izrada mirisnih sveća, dekorativnih figura od voska i prazničnih aranžmana može biti način da pokrenu mali posao iz sopstvenog doma.

27. 10. 2026. u 13:19

Politika
Tenis
Fudbal
STOMAK MI JE BIO PUN KRVI: Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe

"STOMAK MI JE BIO PUN KRVI": Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe