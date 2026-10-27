PIO FOND OBJAVIO PODATKE: Evo kolika je prosečna penzija i kada stiže naredna isplata
FOND PIO objavio je podatak o prosečnom iznosu penzije, koji obuhvata sve kategorije penzionera.
Prosečna penzija u Srbiji za septembar 2026. godine iznosila je 56.826 dinara, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Sledeće nedelje počinje isplata oktobarskih penzija
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je raspored isplata, odnosno kada će kojoj grupi najstarijih sugrađana biti isplaćene penzije u narednom mesecu.
Prve isplate počinju 3. novembra, kada će penzije biti isplaćene korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti.
Već 5. novembra biće izvršene isplate za vojne i poljoprivredne penzionere, 9. novembra za penzionere iz kategorije zaposlenih, na kućne adrese i na šalterima pošta, a 10. novembra za penzionere iz kategorije zaposlenih preko tekućih računa, objavio je PIO fond.
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