IZDATI LOKACIJSKI USLOVI: Izmeštaju se gasovodne instalacije na depou Beogradskog metroa na Makišu

MINISTARSTVO građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je, na zahtev kompanije „Power Construction Corporation of China Limited, Ogranak Beograd“, lokacijske uslove za izgradnju i izmeštanje gasovodnih instalacija u zoni prve faze prve linije beogradskog metroa na Makiškom polju, objavljeno je na Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura.

D.N.

Kako je navedeno, granicom koridora metro sistema obuhvaćene su deonice postojeće gasovodne mreže, koja se na više mesta ukršta sa planiranim koridorima trasa metroa.

Prilikom izgradnje metroa u otvorenom iskopu, sve postojeće elemente gasovodne mreže treba zaštititi ili izmestiti na pozicije koje će obezbediti nesmetano snabdevanje potrošača prirodnim gasom, a ukoliko prostorne mogućnosti javnih površina to omogućavaju, gasovode planirati izvan predviđenih trasa metroa, navodi se u lokacijskim uslovima.

Rekonstrukciju i polaganje novih gasovoda pre završetka izgradnje metroa treba izvoditi na trasama i na način koji će što manje uticati na realizaciju otvorenog iskopa.

„Deonice gasovodne mreže koje se vode paralelno sa trasom metroa ne smeju biti iznad koridora konstrukcije tunela i moraju biti na minimalnom rastojanju od četiri metra od njegove spoljne konstrukcije“, precizirano je u lokacijskim uslovima.

Kada je reč o konkretnim budućim metro objektima u ovoj zoni, kako je istaknuto, postojeći čelični distributivni gasovod MOP 16 bara prostire se delimično duž lokacije koja je predviđena za gradnju metro stanice Bele vode i zbog toga je potrebno izmestiti distributivni čelični gasovod u zoni metro stanice.

Za kompleks depoa Makiš potrebno je izgraditi novi čelični distributivni gasovod MOP 16 bara, a deo postojećeg distributivnog gasovoda stavlja se van funkcije nakon izgradnje novog čeličnog distributivnog gasovoda.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta