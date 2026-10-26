RADOVI IZMEĐU PETLJI SURČIN JUG I OSTRUŽNICA: Betoniranje nadvonjžaka

STOČARSTVO u Srbiji suočava se sa velikim izazovima - broj grla stoke opada već decenijama, a od zemlje izvoznice postali smo zemlja koja uvozi meso i mleko i za to daje milione evra godišnje. Stručnjaci kažu da bi stočarska proizvodnja mogla da se obnovi kada bi poljoprivrednici dobijali realne otkupne cene za svoje proizvode i kada bi država suzbila nekontrolisani uvoz.