Ekonomija

RADOVI IZMEĐU PETLJI SURČIN JUG I OSTRUŽNICA: Betoniranje nadvonjžaka

Gorana Novaković

26. 10. 2026. u 20:13

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DO 3. novembra izvodiće se radovi na betoniranju nadvožnjaka na budućoj petlji Ekspo na državnom putu I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda, na deonici između petlji Surčin jug i Ostružnica. Zbog toga će biti zauzete preticajne trake, kao i proširenje saobraćajne trake preko kanala Petrac i zauzeta zaustavna traka u smeru Surčin-Ostružnica, saopštili su "Putevi Srbije".

РАДОВИ ИЗМЕЂУ ПЕТЉИ СУРЧИН ЈУГ И ОСТРУЖНИЦА: Бетонирање надвоњжака

Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP / Profimedia

U smeru Surčin jug - Ostružnica, saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom do zone radova na proširenju preko kanala Petrac, nakon čega će biti preusmeren na voznu i preticajnu saobraćajnu traku. U smeru Ostružnica - Surčin jug, saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

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