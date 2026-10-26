RADOVI IZMEĐU PETLJI SURČIN JUG I OSTRUŽNICA: Betoniranje nadvonjžaka
DO 3. novembra izvodiće se radovi na betoniranju nadvožnjaka na budućoj petlji Ekspo na državnom putu I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda, na deonici između petlji Surčin jug i Ostružnica. Zbog toga će biti zauzete preticajne trake, kao i proširenje saobraćajne trake preko kanala Petrac i zauzeta zaustavna traka u smeru Surčin-Ostružnica, saopštili su "Putevi Srbije".
U smeru Surčin jug - Ostružnica, saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom do zone radova na proširenju preko kanala Petrac, nakon čega će biti preusmeren na voznu i preticajnu saobraćajnu traku. U smeru Ostružnica - Surčin jug, saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
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