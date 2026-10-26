STIGLE NAJNOVIJE BROJKE O PLATAMA U SRBIJI: Jedan podatak će mnoge iznenaditi

PROSEČNA plata u Srbiji za avgust 2026. godine iznosila je 117.282 dinara, ali jedna druga brojka mnogo bolje pokazuje koliko zaposleni zapravo zarađuju. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), polovina radnika primila je najviše 93.325 dinara, dok su i julske zarade pokazale velike razlike u primanjima među pojedinim delatnostima.

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Zvanična statistika za avgust pokazuje da je prosečna bruto zarada, odnosno plata pre odbijanja poreza i doprinosa, dostigla 161.953 dinara, dok je neto iznos, koji zaposleni dobijaju na račun, bio 117.282 dinara.

U poređenju sa julom, kada je prosečna neto plata iznosila 121.346 dinara, avgustovski prosek manji je za 4.064 dinara.

Polovina zaposlenih prima znatno manje od proseka

Posebno je zanimljiv podatak o medijalnoj zaradi, koja je u avgustu iznosila 93.325 dinara. To znači da je 50 odsto zaposlenih u Srbiji ostvarilo mesečnu neto zaradu do tog iznosa.

Razlika između prosečne i medijalne plate iznosi čak 23.957 dinara.

Za razliku od prosečne zarade, na koju utiču i izuzetno visoka primanja pojedinih zaposlenih, medijalna plata deli zaposlene na dve jednake grupe – jednu koja zarađuje do tog iznosa i drugu koja ostvaruje jednaku ili veću zaradu.

Medijalna zarada bila je manja i u odnosu na jul, kada je iznosila 95.036 dinara, odnosno za 1.711 dinara.

Plate ipak veće nego prošle godine

Iako je u avgustu zabeležen niži prosek nego u prethodnom mesecu, podaci RZS pokazuju da su zarade na godišnjem nivou nastavile da rastu.

U odnosu na avgust 2025. godine, prosečna bruto zarada nominalno je povećana za 10,9 odsto, dok je njen realni rast, kada se uračuna inflacija, iznosio 8,5 odsto.

Kada je reč o neto platama, nominalno povećanje iznosilo je 11,1 odsto, a realno 8,7 odsto.

Drugim rečima, prosečne zarade su u odnosu na isti mesec prošle godine rasle brže od cena, pa je zabeležen i realan rast primanja.

Koliko su zarade porasle od početka godine?

Rast plata potvrđuju i podaci za prvih osam meseci ove godine.

U periodu od januara do avgusta 2026. godine prosečna bruto zarada bila je nominalno veća za 11,3 odsto nego u istom periodu prošle godine, dok je realni rast iznosio 8,4 odsto.

Istovremeno, prosečne neto plate zabeležile su nominalni rast od 11,4 odsto i realni rast od 8,5 odsto.

Najnoviji podaci tako pokazuju da su plate u Srbiji u odnosu na prethodnu godinu povećane, ali i da postoji značajna razlika između statističkog proseka i iznosa koji prima polovina zaposlenih.

(24sedam)