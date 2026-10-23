Ekonomija

PUTIN POSLAO JASNU PORUKU SVETU: Rusija je spremna da podeli svoje iskustvo sa stranim partnerima

D.D.

23. 10. 2026. u 11:06

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RUSIJA je spremna da podeli svoje ideje i nakupljeno iskustvo u oblasti socijalne arhitekture sa svojim stranim partnerima, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

ПУТИН ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ СВЕТУ: Русија је спремна да подели своје искуство са страним партнерима

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Pozdravni telegram upućen učesnicima i gostima II Međunarodne naučno-praktične konferencije "Socijalna arhitektura: teorija i praksa društvenih promena" objavljen je na veb-sajtu Kremlja.

Ruski lider je napomenuo da je konferencija okupila naučnike i stručnjake, predstavnike vladinih agencija i javnih organizacija iz Rusije i inostranstva.

- Tokom foruma, razgovaraćete o širokom spektru pitanja vezanih za unapređenje tako važne oblasti kao što je socijalna arhitektura i razmotrićete primere uspešnih rešenja i praksi koje su dokazale svoju efikasnost u uslovima brzih tehnoloških i društvenih promena - navodi se u poruci.

Putin je naglasio da je socijalna arhitektura poslednjih godina u Rusiji doživela institucionalni, obrazovni i praktični razvoj.

Predsednik je napomenuo da je Institut za socijalnu arhitekturu osnovan na platformi "Rusija – zemlja mogućnosti" i da vodeći univerziteti nude specijalizovane master programe i realizuju značajne socio-arhitektonske projekte. Takođe je naglasio važnost aktivnog uključivanja mladih ljudi u ovaj rad.

- Naglašavam da smo spremni da podelimo naše ideje i akumulirano iskustvo sa našim stranim partnerima i da zajedno realizujemo perspektivne inicijative - dodao je Putin.

Poželeo je učesnicima događaja plodne diskusije i sve najbolje.

(RT Balkan)

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