PAD VODEĆIH KRIPTOVALUTA: Bitkoin i itirijum u minusu, Bajnens koin u blagom plusu

VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 1,21 odsto na 72.641,32 evra.

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Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 22,60 milijardi evra, skoro isto kao juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 55 u kategoriji "pohlepa", malo gore u odnosu na jučerašnjih 59 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 1,39 odsto na 2.129,87 evra, a bajnens koin (BNB) porastao za 0,19 odsto na 650,11 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je 1,12 odsto na 92,92 evra, a avalanš (AVAX) za 3,32 odsto na 8,42 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je 0,67 odsto na 1,19 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute GNS, ALT i BMT.