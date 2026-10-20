DVA DATUMA SU VAŽNA: Objavljeno kada leže novac za nezaposlene
NOVČANA naknada za nezaposlene stiže 21. i 22. oktobra. NSZ je objavila datume isplate redovne i privremene naknade preko Poštanske štedionice.
Redovna novčana naknada za nezaposlene biće isplaćena u sredu, 21. oktobra, dok je isplata privremene novčane naknade za korisnike sa teritorije i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija najavljena za četvrtak, 22. oktobra. Novac će biti uplaćen preko Banke Poštanska štedionica, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), prenosi Tanjug.
Prema najavi Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici redovne novčane naknade za nezaposlene moći će da očekuju isplatu u sredu, 21. oktobra.
Dan kasnije, u četvrtak, 22. oktobra, predviđena je isplata privremene novčane naknade za korisnike koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i za one koji žive izvan te teritorije.
Isplata će biti realizovana preko Banke Poštanska štedionica.
Kada leže novčana naknada za nezaposlene?
Prema saopštenju NSZ, termini isplate razlikuju se u zavisnosti od vrste novčane naknade.
Redovna novčana naknada za nezaposlene planirana je za sredu, 21. oktobra, dok je privremena novčana naknada za korisnike povezane sa teritorijom AP Kosovo i Metohija najavljena za četvrtak, 22. oktobra.
Korisnici koji očekuju uplatu treba da imaju u vidu navedene datume, kao i činjenicu da vreme evidentiranja novca na računu može zavisiti od bankarskog procesa.
Za dodatne informacije o pravima na novčanu naknadu i uslovima isplate građani mogu da se obrate Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Isplata novčane naknade za nezaposlene obavlja se preko Banke Poštanska štedionica, a korisnicima se preporučuje da prate zvanična obaveštenja NSZ.
(Bizportal)
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