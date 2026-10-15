LAZAREVAC NA NOGAMA: Vučić saopštio sjajne vesti

U LAZAREVCU se u prepunom Sportsko-rekreativnom centru "Kolubara" održava skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: printskrin TV Informer

Na skupu govori nosilac liste Aleksandar Vučić.

- Srećan sam što sam večeras ovde i što mogu da kažem čime sam sve nezadovoljan i da priznam sopstvene greške i da kažem kakav nam je plan i program. Kad kažem Kolubara, mislim i na Ub, Lajkovac... Mnogo toga smo dobro uradili za Lazarevac, ali ima i šta nismo. Kada vidim "Miloš Veliki", kao i "Karađorđe", siguran sam da smo neke od velikih stvari postigli. Novac za nove, najvažnije stvari takođe. Srećan što i pored velikih pritisaka, tražili su od nas da zatvaramo i Resavicu i Kolubaru, uspeli smo ne samo da se izborimo s tim nego da će Kolubara da nastavi da radi i da ćemo da ulažemo u nju. Do marta ćemo 300 plus 1.200 - 1.500 ljudi prebaciti iz Tenta. Obezbedićemo tim ljudima veće plate - rekao je on.

- Druga stvar, to su stvari kojima nisam zadovoljan u Lazarevcu, oko kojih ću se lično postarati ako postanem premijer. Imali smo lošu upravu svih 35 godina u Lazarevcu. Tu krivicu snosim i ja. Danas ni grad Beograd nema novca ni Lazarevac da to plati, kao što se oteglo oko vode u Mirosaljcima, znam za svaki problem. I to ćemo mi da preuzmemo na sebe u narednih 6 meseci. Nema tu ništa oko reprograma dugova. Neću da pričam o Skadru na Bojani, nadam se da se rešava to sa trgom i garažom. Daćemo oko 25 miliona evra, u roku od dve godine - imaćete najmodernije objekte za pružanje zdravstvene zaštite - dodao je.