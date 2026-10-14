BITNA PROMENA ZA HILJADE RADNIKA U NEMAČKOJ: Evo šta će se još računati u radno vreme
EVROPSKI sud pravde doneo je važnu odluku koja donosi bitne promene za hiljade radnika u Nemačkoj koji nemaju stalno radno mesto, već se službenim vozilima svakodnevno prevoze do gradilišta, terena i različitih lokacija. Prema novom tumačenju, vreme provedeno u ovakvom prevozu u određenim slučajevima mora da se računa u radno vreme, što kod radnika sa primanjima blizu zakonskog minimuma može stvoriti značajnu razliku u obračunu zarade.
Vreme u vozilu kao radno vreme: Ako poslodavac propisuje mesto okupljanja i vreme polaska, a radnici tokom vožnje ne mogu slobodno da raspolažu svojim vremenom, put od baze do gradilišta (i nazad) mora se računati kao radno vreme - bez obzira na to da li radnik vozi ili je suvozač.
Da li sledi automatska doplata? Ne nužno. Presuda utvrđuje šta je radno vreme, ali se pravo na novac ostvaruje prema nemačkim propisima, najčešće kroz poštovanje zakonskog minimuma.
Za radnika koji dnevno provodi 80 minuta u službenom prevozu (22 radna dana mesečno):
U 2026. godini (uz minimalnu satnicu od 13,90 evra) razlika u neobračunatim satima može iznositi oko 408 evra bruto mesečno.
Od 1. januara 2027. godine (uz rast minimalne satnice na 14,60 evra) ta razlika dostiže oko 428 evra bruto mesečno.
Šta radnici treba da urade:
- Precizno vode evidenciju o vremenu polaska, dolaska i lokacijama.
- Provere ugovor o radu, kolektivni ugovor i obračune plate.
- Konsultuju sindikat ili pravnika za radno pravo, uz oprez na kratke ugovorne rokove zastarelosti.
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