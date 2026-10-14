SINIŠA MALI NA MAKIŠKOM POLJU OBIŠAO GRADILIŠTE METROA: Ostvarićemo višedecenijski san, za Novu godinu "krtica" stiže do Banovog brda (VIDEO)

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali danas je obišao radove na Makiškom polju.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Mali je boravio u poseti gradilištu na kome će se nalaziti metro stanica „Bele vode“ i odakle će TMB mašina, takozvana „krtica“, krenuti da kopa tunel za prvu liniju Beogradskog metroa.

PITANjA NOVINARA

- Mislim da je to važna vest. Izveštaj MMF govori o tome da su stopu našeg rasta podigli na 3,3% ove godine. Dobro je da pokazuju da je Srbija jedna od najbrže rastućih ekonomija i dobro je da kažu da ćemo idue godine rasti i oko 4%... Prijekcija ekonomija Evrope do 2031. mi rastemo daleko iznad proseka Evrope i to je potvrda našeg modela koja se zasniva na investicijama i na rastu penzija i plata. Udeo javnog duga u BDP će se spustiti kod nas, pri čemi prosek u Evropi raste. Deficit projektuju da će ići ispod 2% kod nas, a Evropa će zadržati 3%. Sva tri pokazatelja projektovana od strane MMF govore da ćemo rasti brže i čuvati stabilnost i to je odogovor svima onima koji kažu da se zadužujemo... jasno je poručio Mali o novom izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda.

Izjava za medije

Mali kaže da je ovo 4. stanica metroa i da je važna jer će na njoj "krtica" koja je sada na granici sa Rumunijom, ući u zemlju da kopa.

- "Kritica" je čudo od mašine preko hiljadu tona teška i odavde kreću podzemni radovi ka sajmu. U isto vreme radimo na drugoj metro stanici, na Karaburmi i tu će biti ulaz za drugu krticu koja dolazi do kraja novembra. Odavde kopamo ka Sajmu i sa pravca Karaburme i tamo će da se spoje - podsetio je Mali.

Kaže da će radovi za prvu liniju metroa biti završene do 2027.

- Imaćemo 70 km metroa u Beogradu, jedan višedecenijski san koji ćemo ostvariti, ali mi je bilo važno da svi vide koliko je to kompleksan projekat i koliko smo na svemu tome radili - kaže Mali.

Napominje da su neki rekli da od ovogoa neće ništa biti, ali da to nije istina.

Napominje i to da će privatni kapital u ovom delu Čukarice krenuti da ulaže.

- Jedna investicija gura druge. Imamo na proleće dve investicije nove, završavamo novu autobusku stanicu, a druga nova železnilka stanica na Novom Beogradu - rekao je on.

FOTO: Novosti

Poseta gradilištu

Mali kaže da su 2 kolektora gotova i da se 5 još radi.

- Ovde smo jer nam je ovo najvažnija stanica za prvu liniju Beogradskog metroa - rekao je Mali.

Napomenuo je da je TBM druga mašina krenula iz Kine i da kada stignu kreće sklapanje.

- Jedna ta "krtica" je prečnika skoro 10 metara i sa te dve mašine ovde će biti prva stanica i kreće da kopa sve do sajma. Druga kopa gde je Pančevački most... Svaka krtica će raditi svoj deo posla, jedna krtica može oko 10 m dnevno da iskopa. One su bezbednije jer nema velikop odrhtavanje tla, nema problema sa saobraćajem i odlučili smo se za taj princip. Brzo krećemo i u završetak prve linije do Mirijeva. Ono što su govorili da se ne radi ništa kada je metro u pitanju ovo je ogroman projekt i dugo smo čekali na projekat od francuske kompanije, sada jedna po jedna stanica dobija građevisnku dozvolu i tako ih i radimo - rekao je Mali.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Mali je istakao da je po završetku prve otprilike do krja 2027. druga linija kreće da se gradi oko 2028, te da bi treća mogla da bude u 2029.

- Nikada nismo gradili metro, to je bilo nešto novo za nas. Trebalo je proći kroz sve sisteme iprocedure... To će biti automatski metro bez vozača, to će biti 70 km metro linija kada se sve završe. To će rešiti gužve koje počinju u gradu. To je integrisani sistem i sa tramvajem i sa BG vozom - rekao je Mali.

- Sve se kockice poklapaju. Imaćemo 21 stanicu od iduće godine i radove na njima. Uprkos Ekspu imaćemo gužve i kroz to moramo da prođemo. Konačno ćemo završiti projekat izgradnje metroa. Mnogo je to komplikovano... - kaže Mali.

Prema njegovim rečima pitanje je dana kada "krtica" stiže u Srbiju.

FOTO: Novosti

- Nešto ovako će da nam iskopa sve tunele i omogućiti da završimo prvu, drugu i treću liniju metroa. Nikada više nismo radili. Ako pogledate još 2 projetka, biće nova autobuska stanica u Beogradu i novu železničku stanicu na novom Beogradu. Dakle sve ćemo to povezati i integrisati. Korak po korak kockice se slažu u ovom izuzetno složenom projektu. Imamo sada dve stanice koje smo krenuli da radimo, jedna ovde druga na Kraburmi i tu će biti okno za "krticu". Kada krene prva lakše će ići sve ostalo. Bilo je važno da uradimo projekat za prvu i da krenemo - rekao je on i napomenuo da je trebalo obezbediti dodatnu struju za ovu vrstu gradnje.

Kaže da će na stanici na Makišu biti zdravstveni centar i škola i da kada se pogleda od Železnika u tom pravcu tu će privatni kapital imati prostor za gradnju.

- Možda će da bude i veće gradilište nego Ekspo u narednih 2-3 godine dana - rekao je Mali.

- Sve će biti najmodernije, najsavršenije i najbezbednije za sve građane i goste Beograda - rekao je Mali.

Vrednost projekta odnosno nabavka celog sistema košta oko milijardu evra.

- Veliki zalogaj za nas, ali smo obezbedili novac. Ugovor sa Kinezima je na dve ipo milijarde evra sa depoom. Pogledajte to je ogromna vrednost, ali mi metro moramo da završimo. Našu makroekonomsku stabilnost ne ugoražavamo i sama visina tih ulaganja govori koliko se Srbija promenila. Nažalost kasnimo, jer sam još kao gradonačelnik ovo prikazao... Sve smo dečije bolseti morali da prođemo kako bismo danas bili ovde - rekao je Mali.

FOTO: Novosti

Rečeno je da je oko '70. ih godina se pojavila prva ideja za izgradnju metroa.

Posada koja će upravljati "krticom" je veoma opsežna.

Radovi su ocenjeni kao veoma uspešni na nedavnoj proceni.

Mali kaže da će radovi biti do 2029. završeni i da su u pitanju komplikovani projekti.

- Samo ispitivanje sistema traje od 6-8 meseci i procedure su komplikovane. Ceo sistem mora da bude obučen - rekao je Mali.

- Mi nemamo iskustvo u upravljanu metroom, ali hoćemo da uzmemo najbolje ljude i kada prođemo ceo sistem i obezbedimo sertifikate tada krećemo. Hoćemo da Beogradski metro i voz obuče svoje ljude. Ovo je za nas potpuno novo. Kroz šta smo sve do sada prošli zbog toga, protivpožarci su nam uzeli godinu dana, sve je to ogroman projekat za sve a to građani nisu ni videli. Kada dođe krtica, pratićemo svaki dan dok se ne sretnu obe krtice. Do Nove godine sledeće da dođe krtica na Banovo brdo. Kada smo naručili krticu trebalo je 13 meseci da se napravi. Da se naruči, doveze sve smo uradili sa svoje strane a samo narudžba i da stigne je dve godine. Mi smo dobar domaći uradili - kazao je Mali.

Kaže da mu je drago da se ceo sistem znanja i iskustva raste i da je zadovoljan.

- Kada krenu krtice nema stajanja - jasan je Mali.

Kaže da će posada biti 70 ljudi, odnosno 140 ljudi će da radi u tru smene da bi se krtica spojila kod sajma.

- Ima i naših ima i Kineza. Hoćemo da i naši nauče da nemam problema za ubuduće - rekao je Mali na pitanje novinara o tome ko će da upravlja "krticma".

- Nije lako, ali sve što obećamo sve ispunimo. I ovaj veliki san ćemo ispuniti - rekao je Mali.

FOTO: Novosti

Na pitanje "Novosti" o tome da su neki govorili da od ovog projekta neće biti ništa, kaže:

- Ovde će privatni sektor da radi i gradi. Direkcija za građevinsko zemljište za privatne invesitotre očekuje ne manje od milijardu evra. Jedna investicija koja je sidro dovodi i druge invsticije. Kvalitet celog dela Beograda se diže - rekao je Mali.

Mali kaže da će na ovaj način biti napravljen integrisani sistem i da se uvek traže neki novi izvori rada.

- Doveli smo sve na Ekspo i pogledajte od bloka 45 do Ekspa gledajte sledećih godina svi će hteti tu da žive. Novi koncept, da jedna investicija mora da pogura rast i nove investicije kako bi ljudi bolje živeli. Tako zapošljavate ljude i tako gledamo svaku investiciju Srbiji. Postoje opravdani razlozi, neko mora da ima viziju kako će ovo da izgleda. Tako su govorili i za Boegrad na vodi, za samo 11 godina kada je bio samo kamen temeljac sada se svaka parcela gradi, a rekli su da se to nikada destii neće. Samo tamo imate 10.500 novih radnih mesta, porez na imovinu se plaća gradu.... Neko mora da ima viziju i nama se metro uklapa u tu viziju ubrzanog rasta i razvoja. Kako investicija teče u budžetu imate novca za nove investicije i ono što je Vučić najavio. Druga strana ne razume šta su ulaganja i projekti... - kaže Mali.

Mali ističe da je svaka stanica problem za sebe i da treba da se tokom radova izbore stanicu po stanicu.

- Ogorman napor za sve nas. Na početku smo konkretnije realizacije, koliko smo mogli toliko smo uradili - rekao je Mali.

Navode da je u toku projektovanje vozova i da će dizajn biti predstavljen u skorije vrijeme. U Francuskoj se prozvode.

- Najbolja oprema, Francuzi su najbolji u tome. Tu se nismo igrali, dobro smo platili ali za pravu stvar - kazao je Mali.

Mali kaže da se ceo ovaj projekat do sad izneo "muški" i da treba da se nastavi sa radovima.

Izgled gradilišta

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