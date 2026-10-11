SANKCIJE POD ZNAKOM PITANJA: Iz Nemačke stigao poziv za saradnju sa Rusijom
NEMAČKA bi trebalo da sledi primer Sjedinjenih Država i zaključi sporazum sa Rusijom o snabdevanju dizel gorivom, rekao je zamenik stranke "Unija za socijalnu pravdu i razumnu ekonomiju" u zemlji Saksonije-Anhalt Klaudija Vitig.
- Nemačkoj je takođe potreban dizel ugovor - rekla je onan-tv.
Ona je oštro govorila o cenama nemačkih izbeglica i izjavila da je politika sankcija protiv Moskve propala i da je štetna za samu Nemačku.
Nakon njega, američki predsednik je najavio veliki sporazum u energetskom sektoru.
Prema njegovim rečima, Moskva će, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, isporučivati do tri miliona tona dizel goriva na američko i svetsko tržište.
U tu svrhu, Ministarstvo finansija je izdalo izuzetak od sankcija do 7. aprila.
(Ria Novosti)
Preporučujemo
NEMAČKA OKREĆE PLOČU? Vadeful: Putinov dolazak na G20 može pokrenuti ozbiljne pregovore
26. 09. 2026. u 12:30
KREMLj SE OGLASIO: Evo šta je Peskov otkrio o „tajnom“ razgovoru Putina i Trampa
11. 10. 2026. u 13:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)