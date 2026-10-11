Ekonomija

SANKCIJE POD ZNAKOM PITANJA: Iz Nemačke stigao poziv za saradnju sa Rusijom

D.D.

11. 10. 2026. u 13:50

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NEMAČKA bi trebalo da sledi primer Sjedinjenih Država i zaključi sporazum sa Rusijom o snabdevanju dizel gorivom, rekao je zamenik stranke "Unija za socijalnu pravdu i razumnu ekonomiju" u zemlji Saksonije-Anhalt Klaudija Vitig.

САНКЦИЈЕ ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА: Из Немачке стигао позив за сарадњу са Русијом

Hauke-Christian Dittrich / AFP / Profimedia

- Nemačkoj je takođe potreban dizel ugovor - rekla je onan-tv.

Ona je oštro govorila o cenama nemačkih izbeglica i izjavila da je politika sankcija protiv Moskve propala i da je štetna za samu Nemačku.

U petak su Vladimir Putin i Donald Tramp imali telefonski razgovor.

Nakon njega, američki predsednik je najavio veliki sporazum u energetskom sektoru.

Prema njegovim rečima, Moskva će, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, isporučivati do tri miliona tona dizel goriva na američko i svetsko tržište.

U tu svrhu, Ministarstvo finansija je izdalo izuzetak od sankcija do 7. aprila.

(Ria Novosti)

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