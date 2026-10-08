KADA BI MOGAO DA KRENE PUTNIČKI VOZ BEOGRAD - BUDIMPEŠTA? Mađarski ministar saopštio važne vesti za Srbiju

MAĐARSKI ministar saobraćaja David Vitezi izjavio je da je na novoj pruzi Budimpešta - Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova i da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda.

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- Mađarska deonica pruge Budimpešta-Beograd tehnički se približava završetku. Nakon probe pod punim opterećenjem proteklog vikenda, sada je uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova ETCS, koji je ključan sa stanovišta bezbednog putničkog saobraćaja. Ovo je važno jer je pravilno funkcionisanje ETCS-a osnovni uslov za pokretanje putničkog saobraćaja - objavio je Vitezi na društvenim mrežama.

Kako je navedeno, na osnovu rezultata ispitivanja, zvanična dokumenta potrebna za to očekuju polovinom oktobra.

- Ako sve bude teklo po planu, u drugoj polovini oktobra bi kao prvi korak mogao da krene domaći putnički saobraćaj. U međuvremenu, izvođač radova mora da sprovede i poslednje, ugovorno regulisanje koloseka u garantnom roku. To je posao od skoro dva meseca: Regulisaće se stanični koloseci i skretnice, kao i otvorena pruga, kako bi trasa dugoročno bila pogodna za brzine od 160 km na sat - naveo je Vitezi.

Objasnio je da je to uobičajena i planirana završna faza radova pre predaje nove železničke pruge.

- Pre puštanja u saobraćaj neophodna je jer se tokom izgradnje i probnih opterećenja 'tucanički zastor' dodatno sleže, pa se položaj šina i skretnica mora ponovo precizno podesiti. Pri brzini od 160 km na sat posebno je važno da geometrija pruge trajno ostane u okviru projektovanih vrednosti. Dinamiku radova smo uskladili tako da se regulisanje koloseka na prigradskoj deonici Ferencvaroš-Kunsentmikloš-Tas završi do kraja oktobra - naveo je Vitezi.

Na taj način će se, kako kaže, nakon pokretanja domaćeg putničkog saobraćaja raditi uz znatno manje ograničenja.

- Ako i prve nedelje domaćeg putničkog saobraćaja proteknu u redu, u decembru sledi naredni korak - puno iskorišćenje brzine od 160 km na sat i pokretanje međunarodnog putničkog saobraćaja Budimpešta-Beograd - naveo je Vitezi.

Mađarski ministar je rekao da je urađeno do sada mnogo testova, popravki i provera.

- A posao nas očekuje i dalje. Putnike ćemo na prugu pustiti tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi - od toga ne odstupamo - istakao je Vitezi.

(Sputnjik)

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