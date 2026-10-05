ČADEŽ POZIVA STARTAPE I TEHNOLOŠKE KOMPANIJE: Prijavite se za GITEX AI BG

PREDSEDNIK Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je startape i tehnološke kompanije da se od danas prijave za SEE 100 program u okviru koga će biti izabrano 100 najperspektivnijih startapa iz Jugoistočne Evrope za učešće na događaju GITEX AI Belgrade, koji će biti održan od 25. do 27. maja tokom izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.

Foto: PKS

Čadež je rekao za Tanjug da se očekuje da na GITEX događaju u Beogradu bude više od 800 izlagača i poručio startapima i tehnološkim kompanijama da iskoriste tu jedinstvenu priliku.

- GITEX kao najveća tehnološka manifestacija, uz podršku Privredne komore Srbije, organizuje program SE100 ili 100 najboljih startapa iz Jugoistočne Evrope i pozivamo sve startape i tehnološke kompanije da od danas počnu i da se prijavljuju - naveo je Čadež.

On je rekao da će za GITEX AI Belgrade biti izbrani startapi iz različitih oblasti koji će dobiti priliku da imaju svoj, poseban štand i predstave se na GITEX-u.

- Ali ne samo to, za njih će biti organizovani brojni sastanci sa investitorima, sa industrijskim kupcima, sa potencijalnim partnerima.

Dakle, očekujemo da se samo za ove startape organizuje više od 500 B2B (biznis tu biznis) susreta. Očekujemo više od 800 izlagača na ovom događaju u Beogradu. Ovo je veliki dan, danas treba da zamolimo i pozovemo sve startape da se prijave i da krenemo u taj proces", naglasio je Čadež.

Startapi će moći, kako je rekao, u Beogradu da naprave dobar posao i realizuju svoje ideje i tehnološka rešenja.

- Ovaj poziv je za sve startape iz cele Jugoistočne Evrope.

Dakle za startape iz Srbije, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije. Očekujemo zaista veliki odziv, a naravno, doći će kompanije iz celog sveta. To je zaista jedinstvena prilika - rekao je Čadež.

Na pitanje iz kojih oblasti očekuje da će se najviše startapa prijaviti na konkurs, on je rekao da kada se ode na sajt koji je upravo napravljen "SEE 100 GITEX", mogu da se vide sve oblasti.

- Tu je i veštačka inteligencija, robotika, elektronika i razne druge oblasti. Ono što posebnoželim da naglasim, da smo mi kao Privredna komora Srbije organizovali zajedno sa GITEX-om i posebno fintech nagradu, za sve one startape koji se bave rešenjima u finansijskom sektoru - rekao je Čadež.

Dodao je da će biti i posebna nagrada i zahvalio svim sponzorima i donatorima.



Na pitanje kako GITEX uticati na poziciju Srbije kada je reč o tehnološkom razvoju i inovacijama, da li bismo mogli da postanemo u toj oblasti lideri u ovom delu Evrope, ali i da sledimo primer Lisabona koji je posle svoje Ekspo izložbe postao tehnološka prestonica Evrope, Čadež je rekao da to očekuje i istakao da je Ekspo zaista velika odskočna daska za promociju Beograda.

- Beograd je već sada na jedan način prepoznat kao tehnološki hab za za mnoge ljude koji su u ovoj industriji iz celog sveta. Vi danas, kada pogledate celu tu scenu, vidite koliko startapa već ovde radi, koliko velikih tehnoloških kompanija ovde ima i srednjoevropske razvojne centre. Kada pogledate dosadašnje rezultate, vidite da se samo izvoz softvera iz Srbije u poslednjih 10 godina povećao 12 puta. Dakle, to su sve neki pokazatelji da Beograd ima taj potencijalm- rekao je Čadež.

Istakao je da Ekspo daje dodatnu priliku i naglasio da GITEX ne dolazi u Beograd samo 2027. godine, već da će organizovati kod nas događaje u narednih 10 godina.

Čadež je rekao da ćemo imati najveću tehnološku manifestaciju u Beogradu, u okviru Ekspo izložbe i istakao da će to od 2028. godine biti

možda i najmoderniji sajamski prostor u Evropi.

Zvanični poslovni i tehnološki događaj GITEX AI Belgrade pokreće danas SEE 100 program, u okviru kojeg će biti izabrano 100 najperspektivnijih tehnoloških startapa iz Jugoistočne Evrope za učešće na tom tehnološkom događaju i svi zainteresovani mogu da se registruju od danas na linku:https://innovate.expandnorthstar.com/en/challenges/see100-2027

Rok za podnošenje onlajn prijava je 27. novembar.

Odabrani startapi dobiće priliku da svoja tehnološka rešenja predstave međunarodnim investitorima, korporativnim kupcima, tehnološkim kompanijama i predstavnicima institucija, kao i da se povežu sa širom međunarodnom GITEX zajednicom.

Poseban značaj programa predstavlja podrška Privredne komore Srbije, koja će za 100 odabranih startapa iz Jugoistočne Evrope pokriti približno 95 odsto troškova učešća

Pored izložbenog prostora, učesnicima će biti omogućeno i učešće na radionicama sa investitorima i organizacijama za razvoj startapa, kao i poslovno povezivanje sa ulagačima i korporativnim kupcima.

Odabrani startapi moći će da se prijave i za Supernova Challenge, koji uključuje novčani nagradni fond i program podrške daljem razvoju poslovanja.

U okviru SEE 100 biće uvedena i posebna Fintech kategorija uz podršku AIK Banke.

Jedan od finalista dobiće priliku za saradnju sa tehničkim timom banke, sastanak sa njenim najvišim rukovodstvom, kao i podršku za širenje na međunarodna tržišta tokom 2027. i 2028. godine.

(Tanjug)

