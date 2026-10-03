KUPUJETE STAN IZNAD LOKALA? Jedna greška može skupo da vas košta

KUPOVINA nekretnine ne završava se proverom kvadrature, rasporeda i cene, a naročito treba biti oprezan ako se stan nalazi iznad poslovnog prostora. Pri kupovini stana upravo ono što se nalazi ispod njega može presudno da utiče na kvalitet života.

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Pekara, restoran, kafić ili drugi lokal tokom razgledanja može delovati potpuno bezazleno, posebno ako ne radi. Međutim, kada se uključe ventilatori, rashladni uređaji, mikseri, kuhinjska oprema ili počne dostava robe, situacija može da izgleda sasvim drugačije.

Zbog toga stan iznad lokala ne bi trebalo obilaziti samo jednom i u vreme koje odgovara prodavcu. Mnogo korisnije je vratiti se kada poslovni prostor radi punim kapacitetom.

Ako je ispod pekara, to može biti rano ujutru, dok restoran ili kafić treba proveriti tokom ručka ili u večernjim satima.

Tokom obilaska otvorite prozore i vrata terase, a zatim ih zatvorite i nekoliko minuta provedite bez razgovora. Obratite pažnju na spavaću sobu, kupatilo, kuhinju i hodnik, jer se buka i mirisi ne moraju jednako osećati u svim delovima stana.

Ventilacija može da otkrije veliki problem

Nije dovoljno samo videti da lokal ima napu ili ventilacionu cev. Važno je proveriti gde kanal završava i na kom mestu izbacuje vazduh.

Poseban razlog za oprez postoji ako je ispust neposredno ispod prozora ili terase, uz fasadu ili u uskom dvorištu između zgrada. Mirisi se ponekad mogu širiti i kroz zajedničke hodnike, svetlarnik, lift ili instalacione vertikale.

Tragovi na samoj zgradi takođe mogu mnogo da otkriju. Masne naslage, tamne površine na fasadi ili improvizovane cevi razlog su da se detaljnije raspitate o ventilaciji i njenom održavanju.

Buka ne mora da dolazi od muzike i gostiju

Još jedna zamka je pretpostavka da će stan biti miran samo zato što u lokalu nema glasne muzike.

Ventilatori, kompresori, rashladne vitrine, mašine za pranje, mikseri i druga oprema mogu da proizvode duboko zujanje i vibracije koje se kroz zidove i međuspratnu konstrukciju prenose direktno u stan.

Problem mogu da predstavljaju i dostava robe, pomeranje stolica, zatvaranje vrata, istovar gajbi ili pražnjenje kontejnera.

Novi prozori mogu da ublaže buku koja dolazi spolja, ali ne mogu nužno da zaustave vibracije koje se prenose kroz konstrukciju zgrade.

Telefon može da pomogne, ali nije dokaz

Aplikacija za merenje buke na mobilnom telefonu može da posluži kao prvi signal da nešto nije u redu, ali takvo očitavanje nema istu težinu kao stručno merenje.

Prema Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini, zvanična merenja obavljaju ovlašćena pravna lica. Zato, ako su stanari ranije imali problem sa lokalom, od upravnika zgrade treba zatražiti informaciju da li postoje izveštaji o merenju.

Pitajte komšije ono što prodavac možda neće reći

Pre davanja kapare korisno je razgovarati sa ljudima koji žive pored i iznad lokala. Oni najbolje znaju da li se neprijatni mirisi ili buka pojavljuju samo vikendom, tokom leta ili u određenim satima.

Vredi pogledati i zapisnike stambene zajednice i proveriti da li je ranije bilo žalbi ili prijava zbog rada poslovnog prostora.

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa predviđa da vlasnik mora da se uzdržava od radnji kojima se na susedne nepokretnosti preko uobičajene mere prenose dim, neprijatni mirisi, čađ, potresi, buka, otpadne vode i drugi slični uticaji.

Ipak, mnogo je jednostavnije potencijalni problem otkriti pre kupovine nego kasnije dokazivati da lokal remeti normalno korišćenje stana.

Ne gledajte samo ko je trenutno u lokalu

Još jedna važna stvar često se previdi. Činjenica da se danas ispod stana nalazi mirna prodavnica ne znači da će tako ostati zauvek.

Zakupac se može promeniti, a prostor sutra može dobiti drugačiju namenu, duže radno vreme ili opremu koja proizvodi više buke i mirisa.

Zbog toga pri kupovini treba procenjivati i tehničke karakteristike poslovnog prostora ispod stana, a ne samo način na koji ga koristi trenutni zakupac.

Stan može imati dobru cenu, odličan raspored i lokaciju, ali ako vas svakog jutra bude mikseri iz pekare ili vam kroz prozor ulaze mirisi iz kuhinje, povoljna kupovina vrlo brzo može da postane skupa greška.

(24sedam)