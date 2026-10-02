EVROPSKE BERZE U ZELENOM: Cena nafte pala, evo za koliko

EVROPSKE akcije su danas uglavnom u plusu nakon što su se globalna tržišta obveznica stabilizovala posle snažne rasprodaje, dok rastuća zabrinutost zbog fiskalne situacije u Francuskoj i dalje pritiska tržišta, a cena nafte Brent je pala na oko 101 dolar po barelu.

Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia

Prema podacima u 9.30 sati, cena nafte Brent je pala za 1,04 odsto na 101,243 dolara po barelu, a nafte WTI za 1,77 odsto na 91,168 dolara.

Fajnenšel tajms (FT) navodi da su prinosi na desetogodišnje francuske obveznice ove nedelje porasli iznad 4,9 odsto, što je najviše u evrozoni, dok je premija u odnosu na nemačke obveznice prešla 125 baznih poena, a ta razlika nije viđena još od dužničke krize 2012. godine.

U fokusu tržišta će danas biti preliminarni podaci o inflaciji u evrozoni za septembar, kao i podaci o nezaposlenosti u Španiji i maloprodaji u Italiji.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 73,420 evra za megavat-sat, odnosno oko 775 evra za 1.000 kubnih metara gasa.

Nemački berzanski indeks DAX porastao je za 0,44 odsto, francuski CAC 40 za 0,38 odsto, britanski FTSE 100 za 0,31 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,29 odsto, dok je moskovski IMOEX pao za 0,31 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,12643 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.185,69 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,8281 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dow Jones je na zatvaranju berzi u četvrtak porastao za 0,04 odsto na 50.926,56 poena, S&P 500 za 0,19 odsto na 7.666,45 poena, a Nasdaq za 0,04 odsto na 26.871,60 poena.

(Tanjug)