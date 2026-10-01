"POSLOVI DUGOG ŽIVOTA" Evo kojim poslovima se bave i kako žive najdugovečniji ljudi!

LjUDI koji dožive duboku starost imaju svoje tajne dugovečnosti. Najčešće to je izbegavanje stresa i život uz što manje nerviranja, kao i konstantan proces učenja, hobija, druženja i svega onoga što donosi mir i ravnotežu.

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Najdugovečniji ljudi žive jednostavnim, aktivno fizički i socijalno povezanim životima, sa zdravom ishranom i redovnom rutinom, što sprečava demenciju i smanjuje stopu smrtnosti.

Gde se najduže živi?

Najduži životni vek zabeležen je u nekoliko oblasti sveta poznatih kao Plave zone:

Ostrvo Ikarija, Grčka – nizak nivo smrtnosti u srednjim godinama i veoma niska učestalost demencije.

– nizak nivo smrtnosti u srednjim godinama i veoma niska učestalost demencije. Druge poznate zone uključuju Okinavu u Japanu, Sardiniju u Italiji, Loma Lindu u Kaliforniji i Nikoja u Kostariki.

Životni stil i aktivnosti

Ljudi koji dožive duboku starost često su povezani sa prirodom, bave se vrtlarstvom i uređivanjem bašte, dosta šetaju, ali i obavljaju kućne poslove.

Svakako, oni se i zdravo hrane, a podaci do kojih se može doći otkrivaju da često konzumiraju pasulj, povrće, voće i integralne žitarice, uz malu konzumaciju mesa i prerađenim proizvoda.

Život je u većoj zajednici gde vladaju dobri odnosi, kao i dobri odnosi sa komšijama, a misli su im pozitivne i neguju optimističan pogled na svet.

Zaključak

Tajna je u jednostavnosti. Najdugovečniji ljudi ne rade stresne poslove niti vode brz život; njihov stil je jednostavan i umeren.

Da li je sve ovo davna prošlost?

Tekst: Katarina Despotović