Ekonomija

"POSLOVI DUGOG ŽIVOTA" Evo kojim poslovima se bave i kako žive najdugovečniji ljudi!

K. Despotović

01. 10. 2026. u 14:39

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LjUDI koji dožive duboku starost imaju svoje tajne dugovečnosti. Najčešće to je izbegavanje stresa i život uz što manje nerviranja, kao i konstantan proces učenja, hobija, druženja i svega onoga što donosi mir i ravnotežu.

ПОСЛОВИ ДУГОГ ЖИВОТА Ево којим пословима се баве и како живе најдуговечнији људи!

Foto: oxana medvedeva / Alamy / Profimedia

Najdugovečniji ljudi žive jednostavnim, aktivno fizički i socijalno povezanim životima, sa zdravom ishranom i redovnom rutinom, što sprečava demenciju i smanjuje stopu smrtnosti.

Gde se najduže živi?

  • Najduži životni vek zabeležen je u nekoliko oblasti sveta poznatih kao Plave zone:
  • Ostrvo Ikarija, Grčka – nizak nivo smrtnosti u srednjim godinama i veoma niska učestalost demencije.
  • Druge poznate zone uključuju Okinavu u Japanu, Sardiniju u Italiji, Loma Lindu u Kaliforniji i Nikoja u Kostariki.

Životni stil i aktivnosti

Ljudi koji dožive duboku starost često su povezani sa prirodom, bave se vrtlarstvom i uređivanjem bašte, dosta šetaju, ali i obavljaju kućne poslove. 

Svakako, oni se i zdravo hrane, a podaci do kojih se može doći otkrivaju da često konzumiraju pasulj, povrće, voće i integralne žitarice, uz malu konzumaciju mesa i prerađenim proizvoda. 

Život je u većoj zajednici gde vladaju dobri odnosi, kao i dobri odnosi sa komšijama, a misli su im pozitivne i neguju optimističan pogled na svet. 

Zaključak

Tajna je u jednostavnosti. Najdugovečniji ljudi ne rade stresne poslove niti vode brz život; njihov stil je jednostavan i umeren. 

Da li je sve ovo davna prošlost?

Tekst: Katarina Despotović 

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