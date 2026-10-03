VIŠE OD 17 MILIONA PUTNIKA OD POČETKA RADA: Brza pruga Beograd–Subotica promenila način putovanja kroz sever Srbije

OD PUŠTANjA u rad prve deonice Beograd–Novi Sad 19. marta 2022. godine do 20. septembra 2026. godine, na železničkoj liniji Beograd–Novi Sad–Subotica prevezeno je više od 17 miliona putnika, dok brža povezanost gradova postepeno donosi promene i u svakodnevnom životu građana i privrednim aktivnostima duž pruge.

Foto: David Balog/Xinhua News/Profimedia

Deonica brze pruge Budimpešta–Beograd na potezu Novi Sad–Subotica puštena je u saobraćaj 3. oktobra 2025. godine, čime je kompletirana železnička veza na teritoriji Srbije koja povezuje Beograd, Novi Sad i Suboticu i nastavlja se ka mađarskoj granici.

Srpska deonica pruge Budimpešta–Beograd duga je ukupno 183,1 kilometar i predstavlja jedan od značajnih infrastrukturnih projekata realizovanih u okviru zajedničke izgradnje inicijative „Pojas i put“ sa zemljama Centralne i Istočne Evrope, kao i primer usklađivanja kineske železničke tehnologije sa evropskim železničkim tehničkim standardima.

Od Beograda do Subotice za oko sat i 20 minuta

Prvi deo brze pruge, između Beograda i Novog Sada, pušten je u redovan saobraćaj 19. marta 2022. godine. Vreme putovanja između dva grada, koje je ranije trajalo više od sat vremena, skraćeno je na oko 30 minuta, čime je u Srbiji počela sa radom prva brza železnička pruga.

Puštanjem deonice Novi Sad–Subotica 3. oktobra 2025. godine, železnička veza između Beograda i Subotice na teritoriji Srbije u potpunosti je završena. Od 8. oktobra prošle godine brzi vozovi na relaciji Beograd–Subotica ušli su u redovan saobraćaj.

Danas najbrži vozovi od Beograda do Novog Sada stižu za oko 32 minuta, dok najkraće putovanje od Beograda do Subotice traje oko jedan sat i 19 minuta.

Značajno skraćivanje vremena putovanja postepeno menja način na koji stanovnici gradova duž pruge rade, uče, posećuju porodicu i putuju.

Takozvani "život u dva grada" postaje sve prisutniji. Učenicima i studentima olakšano je putovanje između mesta stanovanja i mesta školovanja, zaposleni mogu lakše da putuju na posao u drugi grad, porodične posete postaju jednostavnije, dok turisti mogu da obiđu više gradova duž pruge i da se istog dana vrate kući.

Prema podacima nacionalnog železničkog putničkog operatera Srbije, do 20. septembra 2026. godine, na celoj železničkoj liniji Beograd–Novi Sad–Subotica od početka rada prve deonice 19. marta 2022. godine prevezeno je više od 17 miliona putnika.

Ovaj broj predstavlja ukupan broj prevezenih putnika u periodu od 19. marta 2022. do 20. septembra 2026. godine, a ne broj putnika prevezenih tokom jedne godine.

Stalni rast broja putnika ukazuje na sve veću upotrebu železničkog prevoza, ali i na to da brza železnica postepeno postaje deo svakodnevice stanovnika Srbije.

Brža železnica otvara prostor za turizam i privredu

Puštanje brze železnice nije samo skratilo prostornu i vremensku distancu između gradova već je stvorilo i povoljnije uslove za razvoj turizma, trgovine i uslužnih delatnosti u mestima duž pruge.

Jedan od primera je Subotica. U njenoj blizini nalazi se Palićko jezero, jedno od poznatih turističkih odredišta na severu Srbije, dok je centar Subotice prepoznatljiv po arhitekturi secesije, među kojom se posebno izdvaja Gradska kuća.

Skraćeno vreme putovanja između Beograda i Subotice dodatno je olakšalo dolazak stanovnika Beograda i okolnih mesta do Subotice i Palića, bilo zbog odmora i turizma, bilo zbog jednodnevnih izleta i vikend-putovanja.

Tokom izgradnje pruge, kineski projektni tim podsticao je lokalnu nabavku i saradnju sa domaćim partnerima, uključujući lokalna preduzeća u realizaciju projekta i otvarajući mogućnosti za zapošljavanje i poslovne aktivnosti u lokalnim zajednicama.

Nakon puštanja pruge u rad, bolja železnička povezanost dodatno je podstakla kretanje ljudi i ojačala ekonomske i društvene veze Beograda sa Novim Sadom, Suboticom i drugim mestima duž pruge.

Kako je navedeno u Zajedničkoj izjavi koju su 2024. godine potpisali lideri Srbije i Kine, projekat modernizacije železničke pruge Budimpešta–Beograd ima veliki značaj za jačanje povezanosti Srbije i regiona i trebalo bi da otvori nove mogućnosti za lakše kretanje ljudi, širenje robne razmene i unapređenje ekonomske saradnje u regionu.

Važan projekat saradnje Srbije i Kine

Železnička pruga Budimpešta–Beograd jedan je od značajnih projekata zajedničke izgradnje u okviru inicijative "Pojas i put" sa zemljama Centralne i Istočne Evrope i predstavlja jedan od vidljivih rezultata praktične saradnje Srbije i Kine.

Tokom posete Srbiji u maju 2024. godine, predsednik Kine Si Đinping i predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Zajedničkoj izjavi dve zemlje istakli su značaj projekta modernizacije pruge Budimpešta–Beograd za jačanje povezanosti Srbije i regiona i izrazili spremnost da nastave zajednički rad na blagovremenom završetku srpske deonice pruge.

U maju 2026. godine, Si Đinping uručio je Aleksandru Vučiću Medalju prijateljstva Narodne Republike Kine. U izveštajima o saradnji dve zemlje navedeno je da su zajednički infrastrukturni projekti, među kojima je i pruga Budimpešta–Beograd, doprineli produbljivanju saradnje Srbije i Kine u oblasti infrastrukture, dok je ova železnička veza postala jedan od simbola regionalne povezanosti.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Od početka rada prve deonice 19. marta 2022. godine do 20. septembra 2026. godine, na liniji Beograd–Novi Sad–Subotica prevezeno je više od 17 miliona putnika. Taj podatak obuhvata ukupan broj prevezenih putnika u navedenom periodu, a ne broj putnika u jednoj godini.

Nakon puštanja u rad cele srpske deonice, pruga od Beograda, preko Novog Sada, do Subotice nastavlja da povezuje gradove i lokalne zajednice i pruža bržu i efikasniju železničku uslugu.

Sa više od 17 miliona putnika prevezenih od početka rada prve deonice do 20. septembra 2026. godine, ova železnička veza nastavlja da olakšava svakodnevna putovanja građana, povezuje sever Srbije i doprinosi većoj regionalnoj mobilnosti, dok istovremeno ostaje jedan od značajnih infrastrukturnih projekata realizovanih kroz saradnju Srbije i Kine u okviru inicijative "Pojas i put".

BONUS VIDEO: Puštanje u saobraćaj brze pruge Beograd – Subotica