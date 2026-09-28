Ekonomija

CRNO ZLATO PONOVO TEČE: Saudijska Arabija obnovila izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 15:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAUDIJSKA Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, nakon što je popravljena deonica koja je bila oštećena posle napada dronovima početkom septembra.

ЦРНО ЗЛАТО ПОНОВО ТЕЧЕ: Саудијска Арабија обновила извоз нафте кроз кључни нафтовод Исток-Запад

Foto: Roman Stavila / Alamy / Profimedia

Protok kroz naftovod dostigao je oko 3,5 miliona barela dnevno, dok njegov ukupni kapacitet iznosi oko sedam miliona barela dnevno, naveo je anonimni upućeni izvor Blumberga.

U uobičajenim okolnostima, oko pet miliona barela dnevno koje prođe kroz ovaj naftovod namenjeno je izvozu.

Saudijska Arabija na taj način ponovo dobija alternativnu rutu za izvoz nafte, što bi trebalo da ublaži pritisak na kupce kojima je potrebna dodatna nafta, posebno u Evropi.

Ovaj naftovod je važan jer omogućava Saudijskoj Arabiji da deo izvoza preusmeri sa Persijskog zaliva na luku Janbu na Crvenom moru, čime se izbegava Ormuski moreuz.

Prema ranijoj proceni upućenog izvora, za povratak isporuka preko naftovoda Istok-Zapad u punom kapacitetu će biti potrebno oko šest nedelja.

Cena nafte Brent u Londonu u ponedeljak se kretala oko 107 dolara za barel, pod pritiskom procena da su Iran i Sjedinjene Američke Države i dalje daleko od dogovora koji bi okončao sukob na Bliskom istoku.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLO SAOPŠTENJE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu

STIGLO SAOPŠTENjE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu