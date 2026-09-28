CRNO ZLATO PONOVO TEČE: Saudijska Arabija obnovila izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad
SAUDIJSKA Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, nakon što je popravljena deonica koja je bila oštećena posle napada dronovima početkom septembra.
Protok kroz naftovod dostigao je oko 3,5 miliona barela dnevno, dok njegov ukupni kapacitet iznosi oko sedam miliona barela dnevno, naveo je anonimni upućeni izvor Blumberga.
U uobičajenim okolnostima, oko pet miliona barela dnevno koje prođe kroz ovaj naftovod namenjeno je izvozu.
Saudijska Arabija na taj način ponovo dobija alternativnu rutu za izvoz nafte, što bi trebalo da ublaži pritisak na kupce kojima je potrebna dodatna nafta, posebno u Evropi.
Ovaj naftovod je važan jer omogućava Saudijskoj Arabiji da deo izvoza preusmeri sa Persijskog zaliva na luku Janbu na Crvenom moru, čime se izbegava Ormuski moreuz.
Prema ranijoj proceni upućenog izvora, za povratak isporuka preko naftovoda Istok-Zapad u punom kapacitetu će biti potrebno oko šest nedelja.
Cena nafte Brent u Londonu u ponedeljak se kretala oko 107 dolara za barel, pod pritiskom procena da su Iran i Sjedinjene Američke Države i dalje daleko od dogovora koji bi okončao sukob na Bliskom istoku.
(Tanjug)
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