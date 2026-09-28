GDE SE U SRBIJI NAJVIŠE ZARAĐUJE? Plata u jednoj opštini prešla 213.000, pogledajte koliko je u vašem mestu

PROSEČNA plata u Srbiji iznosi 121.346 dinara, ali u pojedinim opštinama prosek prelazi 200.000 dinara.

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Prosečna neto plata u Srbiji u julu iznosila je 121.346 dinara, ali podaci po gradovima i opštinama pokazuju velike razlike. Dok je u jednoj beogradskoj opštini prosečna zarada premašila 213.000 dinara, u opštini sa najnižim prosekom bila je oko 83.500 dinara, piše Danas.

Republički zavod za statistiku objavio je najnovije podatke o prosečnim zaradama po gradovima i opštinama u Srbiji za jul 2026. godine.

Prema zvaničnim podacima, prosečna bruto zarada u Srbiji iznosila je 167.402 dinara, dok je prosečna neto plata, odnosno iznos koji zaposleni dobije nakon poreza i doprinosa, bila 121.346 dinara.

Istovremeno, medijalna neto zarada iznosila je 95.036 dinara, što znači da je polovina zaposlenih u julu primila zaradu do tog iznosa.

Stari grad na vrhu liste plata

Kada se pogledaju podaci po beogradskim opštinama, najviša prosečna neto zarada u julu zabeležena je na Starom gradu.

Prosečna plata u ovoj opštini iznosila je 213.244 dinara, čime je Stari grad bio jedina opština sa prosečnom neto zaradom iznad 200.000 dinara.

Visoke prosečne plate zabeležene su i na Vračaru, gde je prosek iznosio 196.384 dinara, kao i na Savskom vencu, sa prosekom od 195.256 dinara.

Na Novom Beogradu prosečna neto zarada bila je 188.455 dinara.

Među ostalim beogradskim opštinama izdvajaju se Voždovac sa 154.729 dinara, Zvezdara sa 152.706, Čukarica sa 141.158 i Zemun sa 138.780 dinara.

Prosečna neto plata za čitav Beogradski region iznosila je 149.577 dinara, što je više od republičkog proseka od 121.346 dinara.

Ko ima najveće plate van Beograda?

Visoke zarade nisu zabeležene samo u glavnom gradu.

Među gradovima i opštinama van Beograda izdvaja se Bor, sa prosečnom neto zaradom od 139.668 dinara.

U Novom Sadu prosečna plata iznosila je 136.754 dinara, dok je u Majdanpeku prosek dostigao 132.368 dinara.

Ovi podaci pokazuju da se visina prosečne zarade značajno razlikuje od mesta do mesta, a na nju utiču struktura lokalne privrede, delatnosti koje zapošljavaju najveći broj ljudi i prisustvo većih kompanija.

Pirot zabeležio veliki skok plata

Podaci za jul pokazuju i značajne promene u odnosu na prethodni mesec.

U Pirotu je prosečna neto zarada dostigla 117.367 dinara, što predstavlja rast od 9,8 odsto u odnosu na jun.

Veliki rast zabeležen je i na Starom gradu, gde je prosečna plata povećana za 9,6 odsto.

U Zrenjaninu je prosečna neto zarada porasla za 6,6 odsto, na 116.393 dinara, dok je u Kanjiži povećanje iznosilo 6,5 odsto, uz prosečnu platu od 103.073 dinara.

Istovremeno, nisu sve opštine zabeležile rast. U Negotinu je prosečna neto zarada pala za 7,1 odsto u odnosu na jun i iznosila je 103.213 dinara.

Pad prosečne zarade zabeležen je i u Lučanima, Bačkoj Palanci, Rekovcu i Paraćinu.

U ovim opštinama prosečna plata je ispod 100.000 dinara

Na drugom kraju liste nalaze se opštine u kojima je prosečna neto zarada bila znatno niža od republičkog proseka.

Najniži prosek u julu zabeležen je u Preševu, gde je plata iznosila 83.504 dinara.

U Trgovištu je prosečna neto zarada bila 84.271 dinar, dok je u Bojniku iznosila 86.799 dinara.

Slede Vlasotince sa 87.095 dinara, Bujanovac sa 88.658 i Lebane sa 89.049 dinara.

Prosečna plata ispod 100.000 dinara zabeležena je i u Gadžinom Hanu, gde je iznosila 89.720 dinara, Vranjskoj Banji sa 90.102, Blacu sa 90.559, Baču sa 91.554, Crnoj Travi sa 91.686, Ražnju sa 91.833 i Bosilegradu sa 92.168 dinara.

Kolika je razlika između najviše i najniže plate?

Razlika između prosečne neto zarade na Starom gradu i one u Preševu iznosi 129.740 dinara.

Drugim rečima, prosečna plata u opštini sa najvišom zaradom bila je više nego dvostruko veća od proseka u opštini sa najnižom zaradom.

Upravo ova razlika najbolje pokazuje koliko mesto rada može da utiče na prosečnu zaradu u Srbiji.

Važno je, međutim, imati u vidu da se radi o prosečnim zaradama, a ne o plati koju svaki zaposleni u određenoj opštini stvarno prima.

Prosek mogu značajno da podignu visoke zarade u pojedinim industrijama ili kompanijama.

Koje opštine su najviše povećale plate od početka godine?

Kada se posmatra period od januara do jula 2026. godine i poredi sa istim periodom prošle godine, neke opštine beleže posebno snažan nominalni rast prosečne neto zarade.

Najveće povećanje zabeleženo je u Rekovcu, gde je prosečna plata bila veća za 17 odsto.

Slede Vranjska Banja sa rastom od 16,6 odsto, Negotin sa 16,4 odsto, Žitorađa sa 16,3 odsto i Svrljig sa 16,1 odsto.

Zanimljivo je da je Negotin istovremeno imao pad prosečne zarade u julu u odnosu na jun.

To pokazuje da mesečna kretanja mogu znatno da se razlikuju od rezultata koji se dobija kada se posmatra duži period.

Na Starom gradu prosečna neto zarada u prvih sedam meseci bila je 6 odsto veća nego u istom periodu prošle godine. Na Vračaru je rast iznosio 7,2 odsto, a na Savskom vencu 8,5 odsto.

Prosečna plata u Srbiji porasla više od 11 odsto

Na nivou cele Srbije, prosečna neto zarada u periodu od januara do jula 2026. godine iznosila je 119.736 dinara.

U odnosu na isti period prošle godine, prosečna neto zarada nominalno je povećana za 11,4 odsto, dok je realni rast iznosio 8,5 odsto.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku tako pokazuju da razlike u zaradama između gradova i opština ostaju veoma izražene.

Dok se u pojedinim delovima Beograda prosečna plata približava ili prelazi 200.000 dinara, u nekim opštinama na jugu i jugoistoku Srbije prosek je ispod 90.000 dinara.

Zbog toga podaci o prosečnim platama po opštinama pružaju znatno detaljniju sliku tržišta rada nego kada se posmatra samo republički prosek.

(BizPortal)

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