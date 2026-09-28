"ROSATOM" PRED NOVIM STRATEŠKIM IZAZOVIMA: Putin pohvalio rusku nuklearnu industriju
U ČESTITKI radnicima i veteranima nuklearne industrije, ruski predsednik Vladimir Putin je istakao da "Rosatom" uspešno koristi bogato iskustvo i inovativne mogućnosti nuklearne industrije kako bi ojačao rusku ekonomiju i energetski sektor.
- Danas, tim u državnoj korporaciji 'Rosatom' pažljivo čuva i unapređuje ovo jedinstveno nasleđe, uspešno koristeći bogatstvo iskustva, snažan intelektualni potencijal i inovativne mogućnosti nuklearne industrije za jačanje ruske ekonomije i energetskog sektora, obezbeđivanje tehnološkog suvereniteta zemlje i promociju revolucionarnih rešenja u medicinskom i svemirskom sektoru, kao i u perspektivnim arktičkim programima - navodi se u predsednikovoj čestitki, objavljenoj na veb-sajtu Kremlja.
Putin je naglasio da se proširivanjem fundamentalnih i primenjenih naučnih istraživanja i primenom savremenih pristupa politici ljudskih resursa postavlja čvrst temelj za dalji razvoj industrije.
"S pravom ste ponosni na slavnu istoriju ruske nuklearne industrije, na izuzetne naučnike i praktičare koji su osnovali domaći nuklearni projekat i na mnoge generacije njihovih talentovanih učenika i sledbenika. Njihov predan rad stvorio je napredni proizvodni i energetski kompleks, pokrenuo stotine novih industrijskih preduzeća, istraživačkih instituta i konstruktorskih biroa i obezbedio nuklearni paritet", dodao je predsednik.
Šef države izrazio je uverenje da će radnici nuklearne industrije adekvatno odgovoriti na strateške izazove koji su pred njima.
(RT Balkan)
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