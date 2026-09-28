CENA NAFTE PREMAŠILA 107 DOLARA: Tramp odbio ponudu Irana, tržište odmah reagovalo
CENA nafte Brent porasla je danas na više od 107 dolara po barelu nakon što je američki predsednik Donald Tramp odbio predlog Irana za okončanje sukoba i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.
Fjučersi na američku naftu WTI za isporuku u novembru porasli su 1,87 odsto, na 94,14 dolara za barel, dok je cena Brenta, međunarodnog referentnog standarda, povećana 2,89 odsto, na 107,34 dolara za barel, prema podacima u trgovanju u Aziji.
Tramp je odbio uslovnu ponudu Teherana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i rekao saradnicima da očekuje nastavak američkih udara na Iran nakon izbora za Kongres u novembru, objavio je "Volstrit džornal" (WSJ), pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.
Donald Tramp je kasnije potvrdio novinarima da je odbio poslednji predlog Teherana, preneo je CNBC.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči ponudio je u petak da Iran ponovo otvori ključni pomorski prolaz i obnovi pregovore o svom nuklearnom programu sa Vašingtonom u roku od sedam dana, ukoliko američka administracija ispuni uslove kao što su ukidanje pomorske blokade i ekonomskog pritiska.
Evropski fjučersi gasa za oktobar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 72,665 evra za megavat-sat, odnosno 766,6 evra za za 1.000 kubnih metara gasa.
Nemački berzanski indeks DAX, prema podacima u 9.30 sati, porastao je za 0,11 odsto, francuski CAC 40 za 0,34 odsto, britanski FTSE 100 za 0,24 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,06 odsto, dok je moskovski IMOEX u padu za 0,55 odsto.
Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,13740 dolara.
Cena zlata je pala na 4.161,65 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,9808 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).
Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak porastao za 0,93 odsto na 51.828,62 poena, S&P 500 za 0,51 odsto na 7.743,41 poen, a Nasdak (Nasdaq) za 0,48 odsto na 27.068,72 poena.
(Tanjug)
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