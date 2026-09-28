Ekonomija

STIŽE NOVAC, OVO JE DETALJAN RASPORED: Uskoro počinje isplata penzija

В. Н.

28. 09. 2026. u 09:33

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REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje objavilo je danas da će penzionerima samostalnih delatnosti penzije za septembar biće uplaćene 2. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

СТИЖЕ НОВАЦ, ОВО ЈЕ ДЕТАЉАН РАСПОРЕД: Ускоро почиње исплата пензија

James Boardman / Alamy / Profimedia/anusz Pieńkowski / Alamy / Profimedia

Kako je navedeno u saopštenju PIO Fonda, poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija za septembar biće 6. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za septembar biće 10. oktobra na tekuće račune, a 12. oktobra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. 

Isplata penzija za septembar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 9. oktobra.

(Tanjug)

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