"POČELO PUŠTANJE DRŽAVNIH REZERVI EVRO DIZELA" Oglasila se ministarka Đedović Handanović

POTPISANI su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evro dizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Prema odluci Vlade Srbije na tržište se pušta 5.000 tona evro dizela iz državnih rezervi, objavila je Đedović Handanović na instagramu.

Vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala je u četvrtak puštanje dizela iz obaveznih rezervi.

- Kao što smo i obećali - država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posledice ove globalne energetske krize, kao što nisu ni do sada. Zato smo odlučili da deo zaliha evro-dizela od oko 5.000 tona iz državnih rezervi pustimo na tržište - rekla je ministarka prošle nedelje.

Kazala je da očekuje veoma visoku potrošnju u oktobru od oko 205.000 tona, kao i da su kompanije prestale da uvoze zbog visokih troškova dizela na tržištu, a koji je posledica globalnih sukoba i poremećaja, dok su zbog niskog vodostaja Dunava logistički troškovi visoki.

Đedović Handanović je rekla i da će zalihe, uprkos ovom puštanju, u državnim skladištima ostati na visokom nivou jer je država na vreme planirala i punila svoja skladišta, te da su se rezerve naftnih derivata udvostručile od 2022. godine.

(Tanjug)