RAD NA CRNO: Zašto je prijava zaposlenog važna i kakve su poreske posledice?
IZRAZ "rad na crno" često se koristi za različite oblike neprijavljenog rada, ali njegova suština je jednostavna - osoba obavlja posao i za njega prima naknadu, dok radni odnos ili drugi odgovarajući oblik angažovanja nije prijavljen u skladu sa propisima.
Za poslodavca to može izgledati kao način da smanji troškove, ali neprijavljivanje zaposlenog istovremeno znači izbegavanje obaveza koje prate legalno angažovanje radnika.
Šta se smatra radom na crno? Najjednostavniji primer je situacija u kojoj zaposleni svakodnevno dolazi na posao, obavlja zadatke za poslodavca i prima platu, ali nema zaključen odgovarajući ugovor i nije prijavljen na obavezno socijalno osiguranje.
Međutim, neprijavljeni rad može imati različite oblike. Problem može postojati i kada je radnik formalno angažovan na jedan način, dok stvarni odnos između njega i poslodavca ima karakteristike drugačijeg oblika rada.
Zato samo postojanje nekog ugovora ne znači automatski da su sve obaveze poslodavca ispunjene. Kada poslodavac legalno angažuje zaposlenog, uz isplatu zarade nastaju i odgovarajuće poreske obaveze. Na zaradu se obračunavaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa važećim propisima.
Doprinosi omogućavaju ostvarivanje prava iz sistema penzijskog i invalidskog, zdravstvenog i drugih oblika obaveznog socijalnog osiguranja. Kod rada na crno ove obaveze nisu pravilno obračunate i plaćene.
Zbog toga neprijavljeni rad istovremeno predstavlja problem i za zaposlenog i za državu.
Radnik koji nije pravilno prijavljen može imati poteškoće u ostvarivanju prava koja proizlaze iz rada i socijalnog osiguranja. Kod uredno prijavljenog zaposlenja postoje evidencije o radnom odnosu, osnovu osiguranja i uplaćenim doprinosima. Neprijavljeni rad upravo tu sigurnost dovodi u pitanje.
Istovremeno, radnik može biti u težoj poziciji kada treba da dokaže trajanje rada, dogovorenu zaradu ili druga prava koja su postojala u faktičkom odnosu sa poslodavcem.
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