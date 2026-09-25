DANAŠNJI KURS EVRA: Evo koliko sada vredi evropska valuta, pomerio se i dolar
KURS evra danas iznosi 117,4831 dinar, objavila je Narodna banka Srbije, pa je domaća valuta u odnosu na četvrtak zabeležila tek neznatnu promenu.
Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto. Isti pad od 0,2 odsto beleži i od početka godine.
Promena i kod dolara
Zvanični kurs dinara prema američkom dolaru danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 103,2818 dinara za jedan dolar.
U odnosu na pre mesec dana dinar je prema dolaru slabiji za 2,5 odsto, na godišnjem nivou za 3,5 odsto, dok je od početka godine izgubio 3,3 odsto vrednosti u odnosu na američku valutu.
(24sedam)
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