Ekonomija

DANAŠNJI KURS EVRA: Evo koliko sada vredi evropska valuta, pomerio se i dolar

K. Despotović

25. 09. 2026. u 10:09

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KURS evra danas iznosi 117,4831 dinar, objavila je Narodna banka Srbije, pa je domaća valuta u odnosu na četvrtak zabeležila tek neznatnu promenu.

ДАНАШЊИ КУРС ЕВРА: Ево колико сада вреди европска валута, померио се и долар

Foto: Z. Jovanović

Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto nego pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto. Isti pad od 0,2 odsto beleži i od početka godine.

Promena i kod dolara

Zvanični kurs dinara prema američkom dolaru danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 103,2818 dinara za jedan dolar.

U odnosu na pre mesec dana dinar je prema dolaru slabiji za 2,5 odsto, na godišnjem nivou za 3,5 odsto, dok je od početka godine izgubio 3,3 odsto vrednosti u odnosu na američku valutu.

(24sedam)

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