Ekonomija

ZA SAMO JEDAN DAN: Više od 4,8 miliona akcionara dobilo državnu pomoć

В. Н.

24. 09. 2026. u 13:42

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CENTRALNI registar, depo i kliring hartija od vrednosti je 22. septembra izvršio isplatu novčane naknade iz sredstava Akcionarskog fonda, za 4.822.175 akcionara, u ukupnom neto iznosu od 28.933.050.000 dinara, objavio je CRHoV.

ЗА САМО ЈЕДАН ДАН: Више од 4,8 милиона акционара добило државну помоћ

Foto: Janusz Pieńkowski / Panthermedia / Profimedia

U obaveštenju o isplati novčane naknade iz sredstava Akcionarskog fonda navedeno je da je izvršena u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odlukom Vlade Srbije o prenosu novčane naknade građanima koji su stekli status nosioca prava na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije iz sredstava Akcionarskog fonda, kao i na osnovu podnetog zahteva Akcionarskog fonda.

Naknadu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti u skladu sa tarifnim stavom 8.2. Pravilnika o tarifi - Isplata dividende/likvidacionog ostatka akcionarima i druge isplate po osnovu akcija snosi Akcionarski fond.

Kako je navedeno, naknada neće biti obračunata i naplaćena članovima kojima se vrši isplata novčanih sredstava u skladu sa Sporazumom zaključenim između Akcionarskog fonda, Banke poštanska štedionica i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

(24sedam)

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