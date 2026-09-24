ĆUTANjE Zapada podstiče napade Ukrajine na nuklearne elektrane, rekao je Mihail Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču.

Dmytro Smolienko / Sipa Press / Profimedia

- Zapadne zemlje demonstriraju potpuno sramno ponašanje. One u suštini podstiču Ukrajinu da nastavi sa takvim napadima kada ćute na tu temu - rekao je Uljanov na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi ne krivi Ukrajinu za napade dronovima na nuklearnu elektranu "Zaporožje" kako ne bi narušio odnose sa Kijevom i Zapadom.

- Pre svega, Grosi ne želi eskalaciju, ne želi da pokvari odnose sa Zapadom, ne želi da pokvari odnose sa Ukrajincima. Kao rezultat toga, imamo prilično nejasnu politiku. Kao što su nekada govorili: 'Ne pucajte u pijanistu, on svira najbolje što može'. Takav je život - rekao je Uljanov.

Poslednjih meseci, počev od kraja aprila, ukrajinske snage su naglo pojačale napade na nuklearnu elektranu Zaporožje i grad u njenoj neposrednoj blizini Energodar, istakao je Uljanov i podsetio da je generalni direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačov ranije upotrebio termin "genocid" u tom kontekstu.

- Ne želim da ulazim u stručnu debatu o primenjivosti ovog termina na bilo koji region Ruske Federacije, ali situacija je zaista krajnje ozbiljna - naglasio je Uljanov.

Osim toga, dodao je da je povratak inspektora IAEA u nuklearne objekte u Iranu nemoguć s obzirom na stalne pretnje novim američkim udarima.

- Amerikanci nikada nisu garantovali da će prestati sa izvođenjem raketnih udara na iransku teritoriju. Naprotiv, prete da će to činiti praktično svaki dan, ponekad i nekoliko puta dnevno. O kojim inspektorima IAEA može biti reči? Oni će tamo biti ubijeni - ocenio je Uljanov.

(RT Balkan)