SLANJE NOVCA PREKO VIBERA STIGLO U SRBIJU: NBS uvela novi standard za "Prenesi"

NARODNA banka Srbije objavila je da je omogućeno da se proces za iniciranje plaćanja putem usluge "Prenesi" može pokrenuti i iz trećih aplikacija ili drugih rešenja, a prva kompanija koja je omogućila taj servis je Viber kroz upotrebu Paychat četbota.

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U saopštenju Kabineta Guvernera NBS navodi se da je u saradnji sa učesnicima IPS NBS sistema omogućila standard za korišćenje deep link tehnologije u okviru usluge "Prenesi".

Pružaoci platnih usluga su izvršili unapređenja u svojim aplikacijama mobilnog bankarstva i na osnovu toga omogućeno je da se proces za iniciranje plaćanja putem usluge "Prenesi" može pokrenuti i iz trećih aplikacija ili drugih rešenja.

PayChat servis omogućava da kroz razmenu poruka u okviru Viber apikacije korisnici mogu na vrlo jednostavan način da upute zahtev za prijem novčanih sredstava prema drugom korisniku ili da pokrenu prenos novca ka primaocu plaćanja samo putem broja mobilnog telefona, dodaje se u saopštenju.

Kao važno se ističe da se transakcije započete putem navedenog servisa izvršavaju u okviru sigurnog okruženja aplikacije mobilnog bankarstva i usluge "Prenesi", dok se na strani Viber aplikacije realizuje komunikacija između platioca i primaoca plaćanja.

Rešenje koje je implementirano u okviru aplikacije Viber predstavlja konkretan primer kako se novi standard može primeniti, navodi se u saopštenju. Istovremeno, standard pruža osnovu za razvoj drugih inovativnih rešenja, prilagođenih različitim digitalnim kanalima i svakodnevnim potrebama građana i privrede. Narodna banka Srbije na taj način nastavlja da unapređuje nacionalnu infrastrukturu instant plaćanja i stvara uslove za razvoj novih servisa, uz očuvanje njihove sigurnosti i pouzdanosti, navodi se u zaključku saopštenja.

(Tanjug)