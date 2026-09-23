JEDNI BEŽE, DRUGI "GRABE": Zašto građevinski majstori i iskusne zanatlije biraju stanove u prizemlju?

PRI kupovini nekretnine, stanovi u prizemlju prvi padaju na testu kod većine kupaca. Prve asocijacije su obično manjak privatnosti, buka prolaznika, rešetke na prozorima i strah od provala.

Foto: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia

S druge strane, građevinski majstori i iskusne zanatlije često potajno biraju upravo ove stanove za sebe.

Stan u prizemlju ima prednosti koje se ne vide na prvi pogled.

Nema zavisnosti od lifta i nošenja tereta. Renoviranje je znatno jeftinije i lakše. Unos nameštaja, pločica, džakova sa građevinskim materijalom ili stolarije ne zahteva doplatu radnicima za nošenje po spratovima.

Dok se stanovi na višim spratovima i potkrovljima tokom letnjih žega pretvaraju u rernu, prizemlje ostaje prijatno sveže, što drastično smanjuje upotrebu klima uređaja i račune za struju.

U slučaju bilo kakvog kvara na vodovodnim ili kanalizacionim cevima, majstorima je pristup glavnim vertikalama i šahtovima iz prizemlja najjednostavniji.

Takođe, u mnogim novogradnjama uz stan u prizemlju dobija se bašta ili ograđena terasa na korišćenje, što je privilegija koju viši spratovi nemaju.

Skriveni detalj koji uočite tek prve zime

Ipak, postoji jedan ključni razlog zašto mnogi zažale zbog kupovine prizemlja tek kada dođe decembar, a to su hladni podovi i vlaga iz podruma.

Dok su stanovi na prvom, drugom ili trećem spratu sa svih strana ušuškani drugim grejanim stanovima, stan u prizemlju nalazi se direktno iznad neizolovanog i neprovetrenog podruma, podzemne garaže koja se ne greje ili otvorenog prolaza ili temeljne ploče.

Rezultat ovoga je efekat koji nikakvo pojačavanje radijatora ne može potpuno da neutrališe - toplota ide gore, a hladnoća sa dna konstantno izvlači temperaturu iz podova. Čak i kada je u sobi radijator na maksimumu, pod ostaje hladan na dodir, mora se hodati u debelim papučama, a računi za grejanje naglo skaču jer stan nema toplotnu barijeru odozdo.

Pored hladnoće, prva zima često razotkriva i problem sa kondenzacijom i kapilarnom vlagom. Ukoliko hidroizolacija temelja nije urađena besprekorno, na spajanju zidova i podova mogu se pojaviti tamne mrlje i buđ, posebno iza ormara i masivnog nameštaja prislonjenog uz spoljne zidove.

Kako rešiti ovaj problem?

Ukoliko planirate kupovinu stana u prizemlju ili ga već posedujete, najefikasnije i najjeftinije rešenje jeste postavljanje stiropora ili kamene vune na plafon podruma ili garaže direktno ispod vašeg stana. Stvaranjem toplotnog štita odozdo sprečava se hlađenje vašeg poda.

Obavezno pregledajte podrumske prostorije ispod stana i proverite da li na spoljnim zidovima prizemlja ima tragova šalitre, odlepljene boje ili vlage.

Stan u prizemlju može biti izuzetno udoban i praktičan dom koji spaja prednosti kuće i stana, ali samo pod uslovom da se pre prve zime kvalitetno reši pitanje toplotne i hidroizolacije poda.

(24sedam)