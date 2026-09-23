ZA DVE NEDELJE 16.000 EVRA: Dugi radni dani, kilometri hodanja i nošenje teških punih krigli, ali zarada odlična

KONOBARI u pivskim šatorima na Oktoberfestu za oko dve i po nedelje mogu da zarade nekoliko hiljada evra, a pojedini radnici navode iznose koji dosežu i 16.000 evra. Međutim, iza velike zarade kriju se dugi radni dani, kilometri hodanja i nošenje teških punih krigli.

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Oktoberfest u Minhenu jedan je od najpoznatijih festivala na svetu, ali za deo radnika predstavlja i priliku za veoma dobru zaradu u kratkom periodu.

Među najzahtevnijim poslovima jeste rad konobara u velikim pivskim šatorima. Oni svakodnevno poslužuju pivo i hranu, nose pune krigle između stolova i provode veliki deo smene u stalnom pokretu.

Prema podacima Grada Minhena, prosečna zarada konobara u pivskom šatoru iznosi više od 5.000 evra za čitavo trajanje Oktoberfesta, koji obično traje oko 16 do 18 dana. Na taj iznos mogu značajno da utiču napojnice, koje tokom pojedinih dana mogu iznositi nekoliko stotina evra.

Neki zarade i do 16.000 evra

Zarada nije ista za sve radnike i u velikoj meri zavisi od toga gde rade, šta poslužuju i koliko imaju napojnica.

Veće mogućnosti za zaradu imaju oni koji rade u objektima gde se, osim piva, služe i druga pića i hrana. Rad u pivskim baštama može biti manje isplativ, naročito kada je loše vreme i gosti kraće ostaju na otvorenom.

O zaradi na Oktoberfestu ranije su govorili i nemački mediji. Jedan konobar naveo je da se posle približno dve nedelje rada može otići kući sa četvorocifrenom, pa čak i petocifrenom sumom.

Jedna njegova koleginica govorila je o zaradi između 5.000 i 16.000 evra, u zavisnosti od uslova rada i rezultata tokom festivala. Ipak, takva zarada nije zagarantovana i može značajno da varira od osobe do osobe.

Radnik ponekad sam snosi i deo troškova

Visoka zarada ima i svoju drugu stranu. U pojedinim slučajevima konobari sami unapred kupuju proizvode koje prodaju gostima, a njihova zarada zavisi od razlike između nabavne i prodajne cene.

To znači da postoji i mogućnost gubitka.

Ukoliko se, recimo, krigla piva ili tanjir hrane razbije ili prospe, radnik može snositi finansijski trošak. Zbog toga ovaj posao zahteva iskustvo, brzinu i veliku spretnost.

Tokom jedne ture nose i do 30 kilograma

Fizički napor jedan je od najtežih aspekata ovog posla.

Grad Minhen navodi da ukupna težina punih krigli koje konobar nosi tokom jedne ture može dostići čak 30 kilograma. Pored toga, tokom uobičajenog radnog dana radnik može preći i do 20 kilometara.

Zbog toga su potrebni dobra fizička kondicija, izdržljivost i brzina, ali i sposobnost komunikacije sa velikim brojem ljudi.

Konobari moraju da ostanu ljubazni i kada je gužva velika, a posao podrazumeva višesatno stajanje, hodanje i nošenje tereta.

Zato zarada od nekoliko hiljada evra za nešto više od dve nedelje ne dolazi bez ozbiljnog fizičkog napora. Visoka primanja na Oktoberfestu rezultat su veoma intenzivnog rada, navodi Kamatica, pozivajući se na Feniks magazin.

(24sedam)