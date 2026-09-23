KO ZASADI OVO CVEĆE, MOŽE LEPO DA SE "OPARI": Jedan cvet ide čak do 100 dinara!
UZGAJANjE lala može biti veoma profitabilno, a ova višegodišnja biljka ne zahteva previše nege pa se može gajiti i u plasteniku.
Radomira Mladenovića prijatelji i komšije znaju po nadimku Lale, a od skoro ga svi prepoznaju i po lalama (Tulipa spp.).
Njegova supruga Slađa i on nedavno su se doselili u selo Belosavci kod Topole i tu započeli svoj porodični biznis. Kako kažu, sve je krenulo iz ljubavi prema ovom cveću, a stigla je i prva zarada.
- Supruga i ja živimo u Beogradu, tu i radimo, povremeno smo dolazili ovde na imanje koje je supruga nasledila i odlučili da polako pripremamo 'teren' za odlazak u penziju. Meni je nadimak Lale i možda zbog toga mnogo volim lale, smatram da je to najlepše i najelegantnije cveće. Zbog ljubavi prema njima započeli smo malu proizvodnju ove jeseni kada smo i zasadili prve lukovice - kaže Radomir Lale i dodaje da su dobili prekrasne cvetove koje su prodali cvećarama u okruženju i već zaradili.
Ovaj domaćin ističe da su lale skromno cveće ne zahtevaju puno, zalili su lukovice nekoliko puta i prihranili, a za uzvrat su dobili cvet koji pleni svojom lepotom, piše Agro klub.
- Imali smo raznih boja; bele, žute, crvene, šarene, sada nam stižu neke lila boje, postoji niz varijeteta, običnih, gustih, sitnijih, krupnijih. To je cvet veoma lep i svaka boja ili vrsta podjednako je lepa i tražena. Zbog toga smo planirali da u plasteniku pored ovog koji je dosta veći proširimo proizvodnju - dodaje.
Zbog cene po komadu, posao unosan
Inače, cvet lale prodaje se za 80 do 100 dinara po komadu, a lukovice iz kojih rastu mogu preživeti nekoliko godina i dati nove biljke tako da je proizvodnja ovog cveća veoma unosna.
Kako smo ranije pisali, njihova lepota ne traje večno, pa im se vremenom "glave" saviju, a latice otpadnu. Tada je vreme da reagujete.
Iz uvelog i oplođenog cveta na vrhu stabljike počinje da se razvija čaura sa semenom, koju treba ukloniti, ali dok se čaura još nije u potpunosti razvila. Na taj način biljka može većinu svoje energije da usmeri na razvoj lukovice.
Važno je, međutim, da odstranimo samo čauru, a ne i celu stabljiku, jer se iz nje lukovica i dalje snabdeva hranljivim materijama.
Stabljika obavlja fotosintezu i šalje hranljive materije nazad u lukovicu, pa je treba odstraniti tek kada potpuno uvene. Tulipani će iz godine u godinu biti lepši, ako redovno uklanjate uvele cvetove.
(BizPortal)
BONUS VIDEO:
RELjA OGNjENOVIĆ: Odlične vesti za penzionere u Novoj 2026. | Nije samo naslov
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
BEZ PČELA NEMA NI RODA: Vranje okupilo pčelare iz celog regiona
22. 09. 2026. u 18:44
SUŠA "OPUSTOŠILA" NjIVE: Ko će i kako moći da nadoknadi štetu?
22. 09. 2026. u 17:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)