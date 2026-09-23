VESTI SA TRŽIŠTA: Ovo su cene nafte nakon najnovijih razgovora u NJujorku

CENA nafte Brent je danas pala na manje od 99 dolara po barelu nakon što su višesatni razgovori američkih i iranskih zvaničnika u sedištu Ujedinjenih nacija pojačali očekivanja da bi diplomatsko rešenje moglo da ublaži poremećaje u snabdevanju naftom sa Bliskog istoka.

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Fjučersi severnomorske nafte Brent za novembarsku isporuku oslabili su 0,71 odsto, na 98,55 dolara za barel, dok je cena američke sirove nafte WTI pala 1,26 odsto, na 89,36 dolara za barel, prenosi CNBC.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je u utorak da su američki zvaničnici imali "veoma dobar sastanak" sa iranskom delegacijom, koji je trajao oko tri sata.

Prema navodima Rojtersa, Iran bi mogao da ponovo otvori Ormuski moreuz u roku od nedelju dana ukoliko Sjedinjene Američke Države ublaže vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka.

Evropski fjučersi gasa za oktobar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 71,325 evra za megavat-sat.

Nemački berzanski indeks DAX, prema podacima u 9.30 časova, takoreći stagnira, dok je dok je francuski CAC 40 u plusu za 0,42 odsto, britanski FTSE 100 za 0,23 odsto, milanski FTSE MIB za 0,49 odsto, a moskovski IMOEX za 0,17 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14254 dolara.

Cena zlata je pala na 4.322,96 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 7,0855 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak pao za 0,36 odsto na 51.863,69 poena, S&P 500 je ostao stabilan na 7.764,64 poena, a Nasdak (Nasdaq) porastao za 0,45 odsto na 27.244,28 poena.

(Tanjug)