DANAS U SRBIJI: SVEČANO OTVORENA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "DANUBE WATER BALANCE"

U PROSTORU EXPO Playground u Beogradu danas je svečano otvorena dvodnevna završna konferencija međunarodnog projekta „Razvoj i harmonizacija modela vodnog bilansa u slivu reke Dunav – Danube Water Balance koja je okupila oko 50 predstavnika institucija, stručnih organizacija i partnerskih ustanova iz Dunavskog regiona.

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Republika Srbija već 30 meseci, zajedno sa partnerima iz još 11 zemalja, aktivno učestvuje u razvoju jedinstvenog i harmonizovanog sistema za modeliranje vodnog bilansa Dunava. U realizaciji projekta učestvuje 20 partnerskih i 13 pridruženih partnerskih organizacija, dok „Srbijavode“ d.o.o. imaju jednu od vodećih uloga, posebno u razvoju jedinstvenog modela za proračun vodnog bilansa za ceo sliv Dunava.

Svečano otvaranje konferencije organizovano je upravo u prostoru EXPO Playground, čime je povezan dosadašnji stručni rad na projektu sa temom specijalizovane izložbe EXPO 2027 i porukom „Igraj za vodu – igraj za budućnost“.

Učesnicima se obratio direktor "Srbijavoda" d.o.o. Goran Puzović, koji je istakao da učešće u ovom projektu potvrđuje da Srbija ima znanje, stručnjake i institucionalne kapacitete da ravnopravno sa evropskim partnerima razvija modele i rešenja za budućnost.

-Vodom se ne upravlja samo onda kada nastupi suša ili poplava. O njoj se mora razmišljati unapred – kroz planiranje, ulaganje u infrastrukturu, razvoj savremenih modela, međunarodnu saradnju i donošenje odluka zasnovanih na pouzdanim podacima- poručio je Puzović.

On je naglasio da projekat ima veoma jasan i praktičan cilj – da pokaže koliko vode imamo, kako se njena raspoloživost menja i kakve posledice klimatskih promena možemo očekivati u budućnosti.

Prema njegovim rečima, to je posebno važno u vremenu u kojem se sve češće suočavamo sa sušama, poplavama i drugim ekstremnim hidrološkim pojavama.

Značaj projekta za Srbiju dodatno potvrđuju istorijski niski vodostaji Dunava zabeleženi tokom ove godine. Takve hidrološke prilike pokazuju da precizan vodni bilans nije samo naučni ili projektni rezultat, već neophodan praktičan instrument za blagovremeno sagledavanje raspoloživih količina vode, planiranje njihovog korišćenja i donošenje odgovornih odluka.

Pouzdani podaci i savremeni modeli omogućavaju državi i nadležnim institucijama da bolje procene rizike, planiraju vodoprivrednu infrastrukturu i pripreme se za periode suša, poplava i drugih ekstremnih pojava.

To je važno za dugoročnu sigurnost vodnih resursa, privredu, poljoprivredu, energetiku i očuvanje životne sredine.

Pored Gorana Puzovića, na svečanom otvaranju govorili su Peter Kovač, direktor za vode Generalne direkcije za upravljanje vodama Mađarske, Birgit Fogel, izvršna sekretarka Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav – ICPDR, i Gustav Čomor, viši službenik Upravljačkog tela i Zajedničkog sekretarijata Interreg programa za Dunavski region.

U njihovim obraćanjima naglašeno je da su za odgovorno upravljanje Dunavom neophodni zajednički podaci, usaglašene metodologije i kontinuirana saradnja svih zemalja sliva.

Posebno je istaknuta vrednost razvijenog modela za buduće planiranje, kao i potreba da se uspostavljena partnerstva i rezultati projekta koriste i nakon završetka njegove formalne realizacije.

Tokom realizacije projekta razvijen je model koji obuhvata površinske i podzemne vode, kao i sistem za unapređeno upravljanje, proveru, vizuelizaciju i tumačenje podataka. Model je testiran na četiri prekogranična podsliva, uz primenu podataka iz dosadašnjih perioda i budućih klimatskih scenarija.

Rezultati projekta pružiće kvalitetniju osnovu za procenu raspoloživih vodnih resursa, upravljanje sušama i poplavama, planiranje infrastrukture i donošenje odluka na nivou celog Dunavskog sliva. Istovremeno, projekat je omogućio razmenu znanja, unapređenje stručnih kapaciteta i uspostavljanje dugoročne saradnje institucija koje upravljaju vodama.

- Zato smo izuzetno ponosni što smo upravo u EXPO Playground-u ugostili stručnjake i predstavnike partnerskih institucija. EXPO 2027 je prilika da Srbija pokaže ne samo šta gradi već i šta zna, kakve stručnjake ima i na koji način stvara rešenja važna za buduće generacije - istakao je Puzović.

On je dodao da poruka „Igraj za vodu – igraj za budućnost“ nije samo moto, već izraz ozbiljnog rada, znanja i posvećenosti stručnjaka „Srbijavoda“ i svih partnera koji su tokom prethodnih 30 meseci radili na razvoju rešenja za odgovornije upravljanje jednim od najvažnijih prirodnih resursa.

Stručni deo konferencije nastavlja se 23. septembra predstavljanjem glavnih rezultata projekta, razvijenog modela vodnog bilansa, iskustava sa pilot-područja, procena uticaja klimatskih promena i preporuka za buduće upravljanje vodnim resursima u slivu Dunava.